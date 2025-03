Professora presa por abuso; alunos relatam máscaras

Uma professora do ensino médio, Brittany Fortinberry, de 31 anos, foi presa no estado de Indiana, nos Estados Unidos, após ser acusada de abusar sexualmente de múltiplos alunos da Eminence High School. A investigação policial revelou detalhes perturbadores, incluindo alegações de que a professora exigia que os menores utilizassem máscaras do personagem Ghostface, da franquia de filmes de terror "Pânico", durante encontros sexuais grupais com ela.

De acordo com as autoridades, as investigações tiveram início após a mãe de um dos estudantes descobrir trocas de mensagens de teor sexual explícito entre seu filho e Brittany Fortinberry. As vítimas alegam que a professora abusou de pelo menos dez menores de idade, todos eles alunos da escola onde ela lecionava.

As investigações apontam que os primeiros contatos entre Brittany e os estudantes ocorriam por meio de mensagens que continham fotos e vídeos sexualmente explícitos, incluindo conteúdo de abuso de animais. Posteriormente, a professora teria passado a presentear os menores com diversos itens, como artigos esportivos, cigarros eletrônicos e até mesmo maconha. A mãe de um dos adolescentes relatou que seu filho afirmava que Brittany "comprava tudo o que ele quisesse".