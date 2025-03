inscrições Abertas para a 41ª edição da Olimpíada de Matemática.

Destinada a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) e do

Ensino Médio, a Olimpíada Matemática da Unicamp (OMU) está com inscrições

abertas até o dia 10 de abril. Podem participar estudantes oriundos de escolas

públicas ou privadas de todo o Brasil.

A competição é dividida em dois níveis: Nível Alfa, para alunos do 6º ao 9º ano do

Ensino Fundamental, e Nível Beta, abrangendo as três séries do Ensino Médio.

Ambas as divisões contam com três fases em equipes de três participantes, que

devem ser formadas junto com um professor responsável.

Unicamp vai diminuir número de questões da 2ª fase do vestibular