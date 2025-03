Clube Saudosista de Piracicaba recebe show de Roberto Seresteiro

Conhecidos por suas vozes marcantes e interpretações emocionantes, os artistas farão uma viagem pelo universo das serestas, com clássicos que aquecem o coração e relembram momentos especiais. A proposta do show é não apenas entreter, mas também celebrar a cultura musical que permeia a história do Brasil, colocando Piracicaba em destaque como um importante polo de música de raiz.

O Clube Saudosista de Piracicaba recebe nesta sexta-feira (14) o primeiro Baile de Seresta. o evento marca o encontro entre os artistas piracicabanos Roberto Seresteiro e Guto Henrique, nomes conhecidos do estilo. O evento resgata a tradição da seresta de Piracicaba, e já ainda tem ingressos à venda na secretaria do Clube Saudosista.

Roberto Seresteiro, com sua vasta experiência e carisma no palco, é um dos ícones da música seresteira, enquanto Guto Henrique, que fará a abertura do show é uma nova promessa no cenário musical, complementa a apresentação com seu talento e estilo próprio. Juntos, eles prometem proporcionar uma noite repleta de emoções e recordações.

O evento conta com o apoio do público e amigos, que visam promover e valorizar a música de raiz. Os ingressos estão à venda e a expectativa é de casa cheia, com amantes da música romântica ansiosos para reviver os grandes sucessos que marcaram gerações.

O Primeiro Baile da Seresta de Piracicaba acontece nesta sexta-feira no Clube Saudosista de Piracicaba, a partir das 20h30. O clube fica na rua Benedito Bonzon Penteado, 255, Pauliceia. Os ingressos estão a venda na secretaria do Clube, pelo telefone (19) 98977-4628, e pela internet.