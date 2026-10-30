Financiamento O financiamento, que será feito no âmbito do Programa BNDES Pró-Transporte, integra o Refrota, do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Segundo o BNDES, o projeto tem investimento total de R$ 1,139 bilhão.

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BNDES O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nessa sexta-feira (30) a aprovação de um financiamento de R$ 879,4 milhões para a empresa Green Energy adquirir os 400 ônibus elétricos que irão operar em São José dos Campos, por meio de locação para a Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal controlada pela Prefeitura.

Ônibus

A Green Energy irá utilizar o recurso para comprar os 400 ônibus da Eletra. As duas empresas são do mesmo grupo. "Esse é o primeiro projeto aprovado pelo BNDES para renovação de 100% da frota de uma cidade com ônibus elétricos produzidos no país. Sob a coordenação do presidente Lula [PT], a renovação do transporte público coletivo com veículos sustentáveis avança no Brasil, com impacto positivo na qualidade de vida, com veículos mais silenciosos, e no ambiente. Em 2023, foram emplacados 86 veículos. No ano passado, o número subiu para 849. No país, a frota de ônibus elétricos a bateria já supera 2,2 mil veículos. A estimativa é que os ônibus elétricos representem 28% do total de licenciamentos de ônibus urbanos no Brasil até 2035", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Atraso

Assinado em março de 2025, ao custo de R$ 2,718 bilhões em 15 anos, o contrato da Urbam com a Green Energy previa a entrega de 400 veículos elétricos até setembro de 2026, sendo 20 até setembro de 2025, 60 até janeiro de 2026, 120 em maio e 200 em setembro desse ano. Até agora, foram entregues apenas 20, sendo 5 em outubro de 2025 e 15 em dezembro passado. O prazo para entrega dos demais já foi prorrogado duas vezes, primeiro para fevereiro de 2027 e depois para junho do ano que vem.

Novela

Como a entrega dos ônibus atrasou e a Prefeitura ainda não abriu a licitação para definir a empresa que irá operar os 400 veículos em definitivo, o município prorrogou esse mês, mais uma vez, agora até outubro de 2027, os contratos com as atuais concessionárias do transporte público, que deveriam ter sido encerrados entre 2020 e 2021.