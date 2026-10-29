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ATÉ OUTUBRO DE 2027

São José prorroga, mais uma vez, contratos das empresas de ônibus


| Tempo de leitura: 4 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Contratos com as três concessionárias deveriam ter sido encerrados entre 2020 e 2021, mas foram estendidos mais uma vez, agora até outubro de 2027, em meio ao impasse do novo sistema de transporte
Contratos com as três concessionárias deveriam ter sido encerrados entre 2020 e 2021, mas foram estendidos mais uma vez, agora até outubro de 2027, em meio ao impasse do novo sistema de transporte

Em meio a uma novela que se arrasta há quase oito anos, a Prefeitura de São José dos Campos prorrogou mais uma vez os contratos com as atuais concessionárias do transporte público. As prorrogações foram oficializadas nessa quinta-feira (29), no diário oficial do município. Os contratos se estenderão até 21 de outubro de 2027.

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Firmados em abril de 2008, os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá deveriam ter sido encerrados em abril de 2020, mas já sofreram seis prorrogações. Já o contrato com a Saens Peña, que foi firmado em outubro de 2010 e deveria ter sido encerrado em fevereiro de 2021, foi prorrogado cinco vezes.

Embora a nova prorrogação seja até 21 de outubro do ano que vem, os contratos poderão ser encerrados antes, caso a Prefeitura consiga concluir as etapas necessárias para implantar o novo sistema do transporte público.

Novela é marcada por fracassos em licitações e atrasos em série

Em janeiro de 2019 a Prefeitura contratou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) para realizar estudos que embasassem os novos contratos do transporte público do município. Desde então, se passaram quase oito anos, mas o novo sistema ainda não teve a implantação concretizada. O período, que engloba os governos do ex-prefeito Felicio Ramuth (MDB) e do atual prefeito, Anderson Farias (PSD), ficou marcado por fracassos em licitações, alterações no modelo do sistema e atrasos em série.

Pela proposta atual, a Prefeitura vai alugar 400 ônibus elétricos por meio da Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal, e contratar outra empresa para operar os veículos. Dessas duas etapas, apenas a primeira já começou, mas enfrenta empecilhos.

Assinado em março de 2025, ao custo de R$ 2,718 bilhões em 15 anos, o contrato da Urbam com a Green Energy previa a entrega de 400 veículos elétricos até setembro de 2026, sendo 20 até setembro de 2025, 60 até janeiro de 2026, 120 em maio e 200 em setembro desse ano. Até agora, foram entregues apenas 20, sendo 5 em outubro de 2025 e 15 em dezembro passado. O prazo para entrega dos demais já foi prorrogado duas vezes, primeiro para fevereiro de 2027 e depois para junho do ano que vem. Além disso, a Prefeitura ainda não abriu a licitação para definir a empresa que irá operar os 400 veículos em definitivo.

Empresas operam frota própria e veículos cedidos pela Prefeitura

Enquanto essas duas questões - a entrega dos ônibus elétricos e a licitação da operação dos veículos - não são resolvidas, segue o chamado período de transição, no qual as antigas concessionárias operam tanto a frota própria quanto os veículos elétricos disponíveis.

Atualmente, a frota total do sistema tem 410 veículos, sendo 32 deles (7,8% do total) cedidos pela administração municipal: são 12 VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) comprados pela Prefeitura e que estão em operação desde julho de 2022, além dos 20 ônibus elétricos alugados pela Urbam. A Saens Peña tem 133 veículos próprios, a Expresso Maringá 125 e a Joseense, 120.

No fim de 2020, quando o novo sistema já deveria estar em vias de ser implantado, a Prefeitura começou a pagar subsídios para as concessionárias. De 2020 a 2025, os repasses somaram R$ 425 milhões, sendo R$ 144 milhões apenas no ano passado. Em 2026, até o fim de setembro, os subsídios somaram R$ 98 milhões.

MP investiga suposta irregularidade no atual cenário

No fim de setembro, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar "eventual favorecimento indevido às atuais concessionárias do transporte público" de São José dos Campos no atual período de transição do sistema.

No inquérito, o MP pretende averiguar se existe alguma irregularidade no fato das concessionárias explorarem veículos que são pagos pela Urbam. A Promotoria deve focar no fundamento jurídico da cessão em comodato (gratuita), em eventuais contrapartidas exigidas e no reflexo econômico em favor das empresas operadoras.

Quando o inquérito foi aberto, a Prefeitura negou irregularidades no caso e afirmou que a denúncia, feita por uma vereadora do PT, tinha "caráter político".

Prefeitura não se manifesta

Nessa quinta-feira, a reportagem questionou quando a Prefeitura espera concluir a implantação do novo sistema de transporte público no município. Também indagou quando devem ser entregues os 380 ônibus elétricos restantes e quando será aberta a licitação para contratar a empresa que irá operar a frota alugada pela Urbam. Até a publicação do texto, não houve resposta. O espaço segue aberto.

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