Em meio a uma novela que se arrasta há quase oito anos, a Prefeitura de São José dos Campos prorrogou mais uma vez os contratos com as atuais concessionárias do transporte público. As prorrogações foram oficializadas nessa quinta-feira (29), no diário oficial do município. Os contratos se estenderão até 21 de outubro de 2027.

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Firmados em abril de 2008, os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá deveriam ter sido encerrados em abril de 2020, mas já sofreram seis prorrogações. Já o contrato com a Saens Peña, que foi firmado em outubro de 2010 e deveria ter sido encerrado em fevereiro de 2021, foi prorrogado cinco vezes.