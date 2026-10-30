A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 211 mortes violentas entre janeiro e setembro de 2026 e lidera o ranking entre as regiões do interior de São Paulo. São 208 vítimas de homicídios dolosos e outras três de latrocínios (roubo seguido de morte), segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), divulgados nesta sexta-feira (30).

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O levantamento coloca o Vale do Paraíba à frente de Ribeirão Preto, segunda região com maior número de mortes violentas, que contabilizou 163 vítimas no período. A diferença é de 48 mortes, o equivalente a 29,4% a mais na comparação com a segunda colocada.