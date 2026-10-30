A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 211 mortes violentas entre janeiro e setembro de 2026 e lidera o ranking entre as regiões do interior de São Paulo. São 208 vítimas de homicídios dolosos e outras três de latrocínios (roubo seguido de morte), segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), divulgados nesta sexta-feira (30).
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O levantamento coloca o Vale do Paraíba à frente de Ribeirão Preto, segunda região com maior número de mortes violentas, que contabilizou 163 vítimas no período. A diferença é de 48 mortes, o equivalente a 29,4% a mais na comparação com a segunda colocada.
A distância também aparece nos homicídios. A RMVale teve 208 vítimas, contra 156 em Ribeirão Preto, uma diferença de 33,3%.
Na sequência do ranking aparecem Campinas, com 147 mortes violentas; Sorocaba, com 138; Piracicaba, com 121; Baixada Santista, com 97; Bauru, com 93; São José do Rio Preto, com 66; Presidente Prudente, com 48; e Araçatuba, com 42.
O resultado mantém a segurança pública como um dos principais desafios para o governo estadual na região. A violência no Vale do Paraíba será uma questão a ser acompanhada no segundo mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito em outubro para comandar São Paulo entre 2027 e 2030.
Homicídios sobem
Dos 211 registros de mortes violentas na RMVale, 208 foram vítimas de homicídios dolosos, quando há intenção de matar. O número representa aumento de 1,5% em relação aos 205 casos contabilizados entre janeiro e setembro de 2025.
Já os latrocínios, roubos seguidos de morte, tiveram redução. Foram três vítimas nos primeiros nove meses de 2026, contra quatro no mesmo período do ano anterior, uma queda de 25%.
Apesar da diminuição dos latrocínios, o volume de homicídios mantém a região em posição de destaque negativo no cenário estadual. A diferença em relação às demais regiões do interior reforça a dimensão do desafio para as forças de segurança e para a administração estadual.
OVALE e Band Vale realizam fórum de segurança
OVALE e Grupo Band Vale lançam o projeto especial “O Futuro das Cidades”, iniciativa de jornalismo e debate público que tem como foco os desafios e as soluções para os municípios da região.
A primeira etapa é o 1º Fórum OVALE | Band Vale de Segurança, na segunda quinzena de novembro, no Auditório Hyde Park, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais. O fórum conta com apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos.
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