Um homem de 38 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na rodovia Monteiro Lobato, em São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (29), na altura do km 148,5.

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A vítima foi identificada como Bruno Simões Granito Maciel, que dirigia um Ford EcoSport preto. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o veículo teria invadido a faixa de circulação contrária e batido de frente com um caminhão Mercedes-Benz que trafegava no sentido oposto.