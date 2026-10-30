A vítima fatal do acidente envolvendo três caminhões na rodovia Presidente Dutra, em Lorena, foi identificada como Gerson José Alves. O motorista morreu na madrugada desta sexta-feira (30), após uma sequência de colisões na altura do km 52, no sentido Rio de Janeiro, em frente à unidade da Yakult, no Jardim Novo Horizonte.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 3h30. Gerson conduzia um caminhão que atingiu a traseira de uma carreta que trafegava pela rodovia. Com a força do impacto, o veículo perdeu o controle e foi projetado contra outro caminhão, que estava parado no acostamento.
O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. Apesar das tentativas de reanimação realizadas no local, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Civil acionou a perícia, que esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para a realização de necropsia.
Caminhão parou após pneu estourar
O motorista do terceiro caminhão, que estava estacionado no acostamento, relatou à Polícia Civil que havia parado cerca de 40 minutos antes do acidente, depois que um dos pneus estourou.
Segundo o depoimento, ele acionou o pisca-alerta, posicionou o triângulo de sinalização e solicitou assistência da concessionária, sendo orientado a aguardar a chegada do guincho.
O motorista contou que estava ao lado do veículo quando percebeu, pelo retrovisor, a aproximação de outro caminhão. Após atingir a traseira da carreta, o veículo conduzido por Gerson foi lançado contra o caminhão parado.
A violência da colisão arrastou o veículo estacionado por aproximadamente 20 metros, até que uma das rodas ficou presa em uma vala de escoamento de águas pluviais.
Investigação da Polícia Civil
Em depoimento à Polícia Civil, o motorista da carreta afirmou que trafegava a aproximadamente 80 km/h, transportando uma carga de paletes, quando sentiu o impacto na traseira do veículo. Com a direção instável, tentou levar o caminhão para o acostamento.
Os dois motoristas sobreviventes foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultados negativos de 0,00 mg/L. Segundo o boletim, também não foram constatadas irregularidades na documentação dos veículos e dos condutores.
A Polícia Civil informou que, nesta fase inicial, ainda não existem elementos suficientes para determinar definitivamente a dinâmica do acidente ou eventual responsabilidade dos envolvidos.
O caso foi registrado como morte suspeita, com natureza de morte acidental, e seguirá sob investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão.