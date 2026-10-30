A vítima fatal do acidente envolvendo três caminhões na rodovia Presidente Dutra, em Lorena, foi identificada como Gerson José Alves. O motorista morreu na madrugada desta sexta-feira (30), após uma sequência de colisões na altura do km 52, no sentido Rio de Janeiro, em frente à unidade da Yakult, no Jardim Novo Horizonte.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 3h30. Gerson conduzia um caminhão que atingiu a traseira de uma carreta que trafegava pela rodovia. Com a força do impacto, o veículo perdeu o controle e foi projetado contra outro caminhão, que estava parado no acostamento.