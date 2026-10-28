A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do goleiro Miguel Meneses Fernandes Vieira, de 14 anos, que defendia a equipe sub-15 do São José Esporte Clube. O adolescente morreu na terça-feira (27), após um acidente de trânsito.

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O decreto será publicado no Diário do Município desta quarta-feira (28). Durante o período de luto, as bandeiras nas repartições públicas municipais serão hasteadas a meio mastro.