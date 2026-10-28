A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do goleiro Miguel Meneses Fernandes Vieira, de 14 anos, que defendia a equipe sub-15 do São José Esporte Clube. O adolescente morreu na terça-feira (27), após um acidente de trânsito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O decreto será publicado no Diário do Município desta quarta-feira (28). Durante o período de luto, as bandeiras nas repartições públicas municipais serão hasteadas a meio mastro.
Natural de Jacareí, onde nasceu em 13 de fevereiro de 2012, Miguel estudava no Colégio Sepp e começou a trajetória no futebol na escola Barceloninha, em sua cidade natal.
Em 2024, o jovem passou a treinar em São José dos Campos e integrou a categoria sub-12 do programa Atleta Cidadão. Naquele ano, representou o município no Campeonato Paulista, destacando-se como goleiro e pelas defesas de pênaltis.
No ano seguinte, Miguel ingressou no São José Esporte Clube, onde passou a defender a equipe de base da Águia do Vale.
Ao longo da trajetória, conquistou o carinho de companheiros, treinadores e funcionários, tanto no Atleta Cidadão quanto no clube. A morte precoce provocou comoção entre pessoas ligadas ao futebol e moradores de São José dos Campos.
Doação de órgãos
Em meio à dor pela perda do adolescente, a família autorizou a doação de órgãos, em um gesto de solidariedade que pode ajudar a salvar outras vidas.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Miguel neste momento de luto.