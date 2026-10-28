Aos quatro anos, Miguel Meneses começou a construir sua trajetória no futebol. O que teve início em uma escolinha de Jacareí se transformou, anos depois, na oportunidade de defender as categorias de base do São José Esporte Clube. O goleiro morreu nesta terça-feira (27), aos 14 anos, após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito.
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Miguel integrava a equipe Sub-15 do São José e fazia parte dos Meninos da Águia. O clube confirmou a morte do atleta e lamentou a perda, destacando a tristeza entre companheiros, treinadores, funcionários e pessoas que conviveram com ele.
Goleiro chegou ao São José em 2025
A trajetória de Miguel no futebol começou ainda na primeira infância. Aos quatro anos, ele passou a frequentar uma escolinha de futebol em Jacareí, onde iniciou sua formação como goleiro.
Em 2025, chegou às categorias de base do São José. No clube, participou das competições de formação e vestiu a camisa da equipe Sub-15.
Uma de suas últimas partidas registradas foi pelo Campeonato Paulista Sub-14, contra o Pinda, em 13 de setembro, no estádio João do Pulo, em São José dos Campos. Na ocasião, Miguel defendeu uma cobrança durante a disputa de pênaltis que valiam um ponto extra.
Acidente interrompeu trajetória no futebol
Miguel sofreu o acidente na tarde de domingo (25), quando estava em um Honda Civic com outros três familiares. O motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no Anel Viário, na altura do bairro Monte Castelo.
As quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal. Miguel permaneceu internado em estado grave na UTI até esta terça-feira, quando sua morte foi confirmada.
A situação mobilizou familiares, amigos, torcedores e pessoas ligadas ao futebol. Uma campanha de doação de sangue reuniu 36 pessoas no Banco de Sangue de São José dos Campos na segunda-feira (26).
Família autorizou doação de órgãos
Após a morte do adolescente, os pais autorizaram a doação de seus órgãos. A decisão poderá beneficiar pessoas que aguardam por transplantes.
Em nota, o São José manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Miguel e aos integrantes das categorias de base. O clube também destacou a contribuição do jovem para o grupo e prestou homenagem ao goleiro.