Aos quatro anos, Miguel Meneses começou a construir sua trajetória no futebol. O que teve início em uma escolinha de Jacareí se transformou, anos depois, na oportunidade de defender as categorias de base do São José Esporte Clube. O goleiro morreu nesta terça-feira (27), aos 14 anos, após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito.

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Miguel integrava a equipe Sub-15 do São José e fazia parte dos Meninos da Águia. O clube confirmou a morte do atleta e lamentou a perda, destacando a tristeza entre companheiros, treinadores, funcionários e pessoas que conviveram com ele.