O MPT (Ministério Público do Trabalho) recebeu 80 denúncias de assédio eleitoral no interior de São Paulo após o resultado do segundo turno das eleições de 2026. Em pouco mais de dois dias, os novos registros representaram 37% das 216 denúncias contabilizadas pela instituição ao longo do ano na região.
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Os dados abrangem o período entre as 23h59 de domingo (25) e as 9h30 desta quarta-feira (28). O aumento chama a atenção para a continuidade de práticas de assédio eleitoral mesmo após o encerramento da votação, incluindo ameaças e retaliações contra trabalhadores por causa do candidato em quem votaram.
Segundo o MPT, publicações nas redes sociais têm incentivado empresários a demitir funcionários que fizeram determinadas escolhas nas urnas. Ameaças de demissão, dispensas, recusa de contratação e outras medidas motivadas pela preferência política dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral e ser alvo de investigação.
A procuradora Marina Tramonte, coordenadora regional da Coordigualdade, área do MPT dedicada à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate à discriminação no trabalho, destaca que a liberdade de escolha política deve ser respeitada também no ambiente profissional.
“A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT”, afirma.
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Vale registra 24 denúncias
Durante as eleições de 2026, o MPT recebeu 24 denúncias de assédio eleitoral na região de São José dos Campos, que abrange o Vale do Paraíba. Desse total, apenas uma foi registrada após o segundo turno.
O número coloca a região entre as que tiveram menos novos registros no período posterior à votação. Em contrapartida, as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto concentraram 43 das 80 denúncias recebidas pelo MPT após o segundo turno.
Ribeirão Preto contabilizou 23 registros, enquanto São José do Rio Preto teve 20. Campinas recebeu nove denúncias, Sorocaba teve oito, e Bauru e Presidente Prudente registraram sete casos cada. Araçatuba e Araraquara tiveram quatro e três denúncias, respectivamente.
No acumulado das eleições de 2026, Campinas lidera o número de registros, com 57 denúncias, seguida por Ribeirão Preto, com 42, e São José do Rio Preto, com 33.
Como denunciar assédio eleitoral
Trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de assédio eleitoral podem registrar denúncias no site do MPT da 15ª Região, responsável pelo interior paulista, em www.prt15.mpt.mp.br, ou no portal nacional, em www.mpt.mp.br.
O procedimento pode ser realizado pela internet, de forma sigilosa. Para ajudar nas investigações, o órgão recomenda guardar provas, como capturas de tela de mensagens, publicações em redes sociais, áudios, gravações de tela e informações sobre possíveis testemunhas.
As denúncias podem envolver situações ocorridas antes, durante ou depois das eleições. O encerramento da votação não impede a apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregadores.
Denúncias de assédio eleitoral em 2026
Até o fim do primeiro turno, o MPT havia recebido 136 denúncias no interior de São Paulo. Após o segundo turno, foram registrados outros 80 casos, totalizando 216 denúncias durante as eleições.
Confira os números por região:
- Araçatuba: 3 denúncias no total; 3 após o segundo turno.
- Araraquara: 4 no total; 4 após o segundo turno.
- Bauru: 22 no total; 7 após o segundo turno.
- Campinas: 57 no total; 9 após o segundo turno.
- Presidente Prudente: 13 no total; 7 após o segundo turno.
- Ribeirão Preto: 42 no total; 23 após o segundo turno.
- São José do Rio Preto: 33 no total; 20 após o segundo turno.
- São José dos Campos: 24 no total; 1 após o segundo turno.
- Sorocaba: 18 no total; 8 após o segundo turno.