O MPT (Ministério Público do Trabalho) recebeu 80 denúncias de assédio eleitoral no interior de São Paulo após o resultado do segundo turno das eleições de 2026. Em pouco mais de dois dias, os novos registros representaram 37% das 216 denúncias contabilizadas pela instituição ao longo do ano na região.

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Os dados abrangem o período entre as 23h59 de domingo (25) e as 9h30 desta quarta-feira (28). O aumento chama a atenção para a continuidade de práticas de assédio eleitoral mesmo após o encerramento da votação, incluindo ameaças e retaliações contra trabalhadores por causa do candidato em quem votaram.