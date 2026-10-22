A região de São José dos Campos, que abrange municípios do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte, registra mais denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho em 2026 do que nas duas últimas eleições.

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Até 22 de outubro, o MPT (Ministério Público do Trabalho) contabilizou 19 casos na região, 12% de aumento contra as 17 denúncias na eleição presidencial de 2022. Na eleição municipal de 2024, foram contabilizadas sete denúncias na região.