O dono do Garagem do Espeto, bar localizado no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, voltou a causar polêmica nas redes sociais ao apresentar uma decoração que chamou de “caixão dos petistas”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em um vídeo, o empresário faz críticas ao governo Lula e prevê dificuldades para apoiadores do presidente nos próximos meses.