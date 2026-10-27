O dono do Garagem do Espeto, bar localizado no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, voltou a causar polêmica nas redes sociais ao apresentar uma decoração que chamou de “caixão dos petistas”.
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Em um vídeo, o empresário faz críticas ao governo Lula e prevê dificuldades para apoiadores do presidente nos próximos meses.
Na gravação, o comerciante apresenta o objeto como um novo enfeite do estabelecimento e afirma que pretende pendurá-lo na parede do bar. Durante o discurso, ele diz que o “enterro” dos petistas teria ocorrido em 25 de outubro, em referência à data do segundo turno eleição, vencido por Lula, e faz provocações sobre a situação econômica do país.
“Acabou para vocês, petistas”, afirma o empresário no vídeo. Em outro trecho, ele critica o governo federal e prevê que a economia enfrentará dificuldades até abril.
A publicação amplia a repercussão do posicionamento político do estabelecimento, que já havia sido alvo de comentários nas redes sociais por declarações semelhantes.
Empresário proibiu entrada de petistas
Em outra publicação, o empresário chamou a atenção ao mostrar uma placa com a frase “Proibido entrada de petista, inclusive cliente”. O vídeo foi divulgado no dia 6 e provocou reações de seguidores com opiniões divergentes.
Na gravação, o empresário aparece diante da placa e apresenta a iniciativa em tom de provocação. Na legenda, ele esclarece que o conteúdo era uma encenação e tinha caráter ilustrativo.
A publicação recebeu manifestações de apoio de internautas que elogiaram o posicionamento político do comerciante. Outros, porém, questionaram a proposta de associar o atendimento do estabelecimento às preferências ideológicas dos clientes.
Entre os comentários, houve críticas à ideia de impedir a entrada de consumidores por motivos políticos, além de manifestações irônicas sobre a iniciativa.
Bar já declarou apoio à direita
A nova polêmica ocorre meses depois de o empresário publicar um vídeo em que declarou que o Garagem do Espeto era um comércio “de direita”. Em fevereiro, ele também exibiu um adesivo com a frase “Fora Lula” na fachada do estabelecimento.
Na ocasião, ele afirmou ser conservador e lançou um desafio relacionado à preferência política dos consumidores. Ele declarou que fecharia o comércio caso a esquerda fosse maioria e o estabelecimento não conseguisse se manter com clientes de outras posições políticas.
As declarações provocaram reações semelhantes às registradas nas publicações mais recentes. Enquanto parte dos seguidores defendeu a manifestação política do empresário, outros criticaram a associação entre ideologia e atendimento comercial.
Com a nova decoração, o dono do bar volta a colocar o estabelecimento no centro do debate nas redes sociais, desta vez com uma provocação direcionada diretamente aos apoiadores do PT e do presidente Lula.