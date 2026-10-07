Uma placa com a frase “Proibido entrada de petista, inclusive cliente” chamou a atenção nas redes sociais após ser exibida na fachada de um bar de São José dos Campos. O vídeo foi publicado na terça-feira (6) pelo empresário responsável pelo estabelecimento, cujo perfil tem 478 mil seguidores nas redes sociais.
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Na gravação, o empresário aparece diante da placa e apresenta a iniciativa em tom de provocação. “Meu amigo, comenta aí, o que você tem a dizer sobre isso daqui? O primeiro estabelecimento a ter isso aqui na entrada”, afirma.
Na sequência, ele diz que não pretende “criticar petista” e encerra a fala com “estamos juntos”. Na legenda da publicação, o próprio empresário acrescentou uma observação de que o vídeo é “de encenação” e “totalmente ilustrativo”.
A publicação rapidamente dividiu os seguidores. A maior parte dos comentários elogiou o posicionamento político e a decisão de associar o estabelecimento a valores da direita. Porém, outros internautas criticaram a iniciativa e questionaram a ideia de impedir clientes por orientação política.
“Eu teria o prazer imenso de ir aí pela ideia que demonstra ser uma pessoa de caráter e muitas virtudes não aceitar qualquer tipo de pessoa no estabelecimento”, escreveu um seguidor.
Outro comentário questionou a postura do empresário: “Não sou nem de direita e nem de esquerda, mas o que tem na cabeça um empresário ao abrir uma empresa que não aceita um cliente por opção política?”.
Também houve comentários em tom de deboche, incluindo referências a investigações recentes e uma provocação sobre o ambiente do estabelecimento.
Bar já havia se declarado de direita
O episódio ocorre meses depois de o mesmo empresário tornar público o posicionamento político do comércio. Em fevereiro deste ano, ele publicou um vídeo afirmando que o bar era “de direita” e colocou um adesivo com a mensagem “Fora Lula” na fachada.
Na ocasião, o empresário, conhecido nas redes sociais como “Dersão”, afirmou que é conservador e lançou um desafio relacionado à preferência política dos consumidores.
“Devido ao povo falar que a esquerda foi maioria, então, se a esquerda é maioria, o comércio que é de direita, ele fecha. Mas eu vou desafiar”, disse no vídeo.
O estabelecimento, identificado como Garagem do Espeto, fica no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Na publicação anterior, o empresário também afirmou que, caso a esquerda fosse maioria, fecharia o comércio por falta de clientes.
A declaração gerou, à época, reações semelhantes às observadas agora, com seguidores defendendo o direito do comerciante de manifestar suas posições políticas e outros questionando os possíveis efeitos de associar o atendimento do estabelecimento a uma preferência ideológica.
A nova publicação, porém, ganhou repercussão ao apresentar de forma explícita uma placa que afirma proibir a entrada de pessoas identificadas como petistas.