Uma placa com a frase “Proibido entrada de petista, inclusive cliente” chamou a atenção nas redes sociais após ser exibida na fachada de um bar de São José dos Campos. O vídeo foi publicado na terça-feira (6) pelo empresário responsável pelo estabelecimento, cujo perfil tem 478 mil seguidores nas redes sociais.

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Na gravação, o empresário aparece diante da placa e apresenta a iniciativa em tom de provocação. “Meu amigo, comenta aí, o que você tem a dizer sobre isso daqui? O primeiro estabelecimento a ter isso aqui na entrada”, afirma.