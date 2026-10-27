Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) receberam nesta terça-feira (27) a informação de que ele teria deixado o Brasil em direção à Argentina, de onde seguiria para os Estados Unidos, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

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A Polícia Federal (PF) rastreia pontos de fronteira e verifica informações sobre a possível saída do parlamentar. A notícia foi divulgada inicialmente pelo site argentino Infobae, que relatou uma suposta travessia até a Argentina e um embarque em avião particular.