O governo do presidente argentino Javier Milei negou oficialmente que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha entrado na Argentina.

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A informação contradiz uma reportagem do site argentino Infobae, que noticiou que o parlamentar teria cruzado a fronteira na noite de segunda-feira (26) para seguir viagem aos Estados Unidos em um jatinho particular.