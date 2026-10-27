27 de outubro de 2026
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CADÊ O FLÁVIO?

Casa Rosada: governo Milei nega entrada de Flávio na Argentina

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

O governo do presidente argentino Javier Milei negou oficialmente que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha entrado na Argentina. 

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A informação contradiz uma reportagem do site argentino Infobae, que noticiou que o parlamentar teria cruzado a fronteira na noite de segunda-feira (26) para seguir viagem aos Estados Unidos em um jatinho particular.

A suposta viagem veio à tona após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal em até 24 horas. A medida também prevê restrições relacionadas à saída do país, conforme informações divulgadas sobre a decisão judicial.

Leia mais: PF checa com Argentina possível viagem de Flávio Bolsonaro

Leia mais: Flávio Bolsonaro é intimado pela PF a entregar passaporte em 24h

Aliado da família Bolsonaro, Milei é o único presidente da América do Sul que ainda não reconheceu a vitória de Lula (PT) contra Flávio.

Enquanto o governo argentino nega a entrada do senador, as informações sobre o caso seguem em apuração. Rogério Marinho (PL), coordenador-geral da campanha de Flávio à Presidência, também negou que o parlamentar tenha deixado o Brasil.

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