O governo do presidente argentino Javier Milei negou oficialmente que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha entrado na Argentina.
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A informação contradiz uma reportagem do site argentino Infobae, que noticiou que o parlamentar teria cruzado a fronteira na noite de segunda-feira (26) para seguir viagem aos Estados Unidos em um jatinho particular.
A suposta viagem veio à tona após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal em até 24 horas. A medida também prevê restrições relacionadas à saída do país, conforme informações divulgadas sobre a decisão judicial.
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Aliado da família Bolsonaro, Milei é o único presidente da América do Sul que ainda não reconheceu a vitória de Lula (PT) contra Flávio.
Enquanto o governo argentino nega a entrada do senador, as informações sobre o caso seguem em apuração. Rogério Marinho (PL), coordenador-geral da campanha de Flávio à Presidência, também negou que o parlamentar tenha deixado o Brasil.