A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (27) as contas de 2022 do ex-prefeito José Saud (PP). Como o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) havia sido desfavorável, as contas seriam aprovadas somente caso recebessem os votos favoráveis de, ao menos, 13 dos 19 vereadores. No julgamento, 10 parlamentares votaram pela aprovação das contas, e nove pela rejeição.

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Os vereadores que votaram pela aprovação das contas foram: Alberto Barreto (PRD), Boanerge dos Santos (União), Douglas Carbonne (Solidariedade), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD), Richardson da Padaria (União) e Bobi (PRD).