O Ministério Público de São Paulo denunciou um homem de 49 anos por feminicídio após a morte da companheira, Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, na Vila Tesouro, zona leste de São José dos Campos. O crime aconteceu em 12 de outubro, dentro da residência onde o casal morava.
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O principal suspeito é José Menegildo Gomes, companheiro de Tatimara, que foi preso em flagrante. No dia 13 de outubro, a Justiça determinou a conversão da prisão em preventiva.
Segundo a denúncia, Tatimara foi morta com diversos golpes de faca durante uma discussão motivada por ciúmes e desentendimentos relacionados ao uso de uma rede social.
O MP sustenta que o assassinato ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar. A acusação também aponta as qualificadoras de meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
A promotoria pediu à Justiça a manutenção da prisão preventiva do acusado e que ele seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Também solicitou o pagamento de uma indenização mínima de R$ 50 mil aos familiares da vítima por danos morais.
Suspeito foi preso após o crime
De acordo com o Ministério Público, o relacionamento era recente, e Tatimara havia se mudado para a casa do companheiro cerca de uma semana antes do assassinato.
Ainda conforme a denúncia, durante a discussão, o homem pegou uma faca e atingiu a companheira diversas vezes. Em seguida, fugiu do imóvel.
Uma vizinha ouviu os pedidos de socorro e encontrou a mulher sozinha, ensanguentada e debilitada. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a morte foi constatada no local.
A faca apontada como a arma utilizada no crime foi encontrada perto do corpo.
Policiais militares localizaram o suspeito em uma praça próxima, ainda com vestígios de sangue nas mãos. Segundo as informações divulgadas na época, ele admitiu ter golpeado a companheira após a discussão e foi preso em flagrante.
A vítima apresentava ferimentos no tórax, conforme informou a Polícia Militar.
O caso foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e investigado pela Polícia Civil. Com a denúncia do Ministério Público, a acusação agora pede que o homem responda pelo crime perante o Tribunal do Júri.