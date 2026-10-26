O Ministério Público de São Paulo denunciou um homem de 49 anos por feminicídio após a morte da companheira, Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, na Vila Tesouro, zona leste de São José dos Campos. O crime aconteceu em 12 de outubro, dentro da residência onde o casal morava.

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O principal suspeito é José Menegildo Gomes, companheiro de Tatimara, que foi preso em flagrante. No dia 13 de outubro, a Justiça determinou a conversão da prisão em preventiva.