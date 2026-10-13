Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, assassinada a facadas na segunda-feira (12), em São José dos Campos, havia retomado a convivência com o companheiro cerca de oito dias antes do crime. A informação foi revelada por uma amiga e vizinha da vítima, que esteve com ela poucas horas antes do assassinato.
O crime aconteceu em uma residência no bairro Vila Tesouro, na zona leste da cidade. O principal suspeito é José Menegildo Gomes, de 49 anos, companheiro de Tatimara, que foi preso em flagrante. Nesta terça-feira (13), a Justiça determinou a conversão da prisão em preventiva.
De acordo com uma vizinha, que conhecia Tatimara havia aproximadamente um ano e quatro meses, as duas passaram parte da manhã de segunda-feira juntas. A vítima esteve na casa da amiga, ajudou a organizar móveis e também realizou tarefas domésticas, incluindo a lavagem de roupas do companheiro.
Maria contou que Tatimara aparentava estar tranquila e que nada durante o encontro indicava que uma tragédia aconteceria horas depois. A notícia da morte surpreendeu a vizinha, que afirmou não conseguir compreender o que havia ocorrido.
A filha mais velha da vítima, de 16 anos, também comentou sobre o relacionamento da mãe durante entrevista à TV Vanguarda. Segundo a adolescente, José Menegildo apresentava comportamento ciumento.
Discussão por mensagens em rede social
As investigações apontam que uma discussão envolvendo mensagens em uma rede social pode ter antecedido o assassinato.
Segundo a delegada Christielle Colombo Gomes, responsável pela investigação, o suspeito declarou que o desentendimento teria começado após mensagens enviadas por Tatimara por meio do TikTok.
A Polícia Civil recolheu os aparelhos celulares da vítima e do investigado. O material será analisado para verificar o conteúdo das conversas e ajudar a esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.
Suspeito já havia sido condenado por homicídio
José Menegildo possui antecedentes por homicídio. Ele foi condenado a 14 anos de prisão em um processo relacionado a um crime investigado em 2005. O cumprimento da pena foi encerrado em 2019.
Agora, o homem permanece preso preventivamente enquanto as investigações sobre a morte de Tatimara prosseguem.
A vítima deixa duas filhas, de 16 e 11 anos.