Tatimara Pereira da Silva, de 33 anos, assassinada a facadas na segunda-feira (12), em São José dos Campos, havia retomado a convivência com o companheiro cerca de oito dias antes do crime. A informação foi revelada por uma amiga e vizinha da vítima, que esteve com ela poucas horas antes do assassinato.

O crime aconteceu em uma residência no bairro Vila Tesouro, na zona leste da cidade. O principal suspeito é José Menegildo Gomes, de 49 anos, companheiro de Tatimara, que foi preso em flagrante. Nesta terça-feira (13), a Justiça determinou a conversão da prisão em preventiva.

De acordo com uma vizinha, que conhecia Tatimara havia aproximadamente um ano e quatro meses, as duas passaram parte da manhã de segunda-feira juntas. A vítima esteve na casa da amiga, ajudou a organizar móveis e também realizou tarefas domésticas, incluindo a lavagem de roupas do companheiro.