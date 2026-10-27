A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial provocou reações de deputados eleitos e reeleitos de São José dos Campos.
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O vereador Thomaz Henrique (PL), eleito deputado estadual, defendeu a autonomia do estado de São Paulo em relação à União em publicação nas redes sociais.
Já a deputada estadual reeleita Letícia Aguiar (PL) contestou o resultado e compartilhou mensagens com críticas ao processo eleitoral.
Thomaz publicou a mensagem neste domingo (25), após a confirmação da vitória de Lula. Na postagem, argumentou que São Paulo arca com uma parcela elevada dos custos do país e precisa se submeter às decisões de outras unidades da Federação (veja postagem abaixo).
O deputado estadual eleito defendeu que a possibilidade de autonomia seja discutida de maneira pacífica e dentro dos limites constitucionais.
Após o resultado eleitoral, Thomaz também alterou a foto de perfil em uma rede social. Ele chegou a utilizar um cartaz de convocação de voluntários da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado por paulistas contra o governo de Getúlio Vargas.
Thomaz questiona decisão do STF
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thomaz também criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), relacionada à prorrogação do período de votação em locais afetados por dificuldades de deslocamento.
O parlamentar eleito questionou a competência para a decisão, argumentando que os pedidos apresentados pelas campanhas de Lula e de Flávio Bolsonaro (PL) estavam sob análise do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Thomaz afirmou considerar preocupante a extensão do horário de votação e comparou o segundo turno com o primeiro, quando, segundo ele, não houve problemas semelhantes na mesma proporção.
Ele também levantou dúvidas sobre os procedimentos de votação e a apuração diante da decisão. No vídeo, mencionou relatos de dificuldades de acesso a seções eleitorais em diferentes estados e questionou como a mudança de horário seria comunicada aos eleitores e aplicada às urnas em que a votação já havia sido encerrada.
As declarações foram feitas em meio às críticas de apoiadores de Flávio Bolsonaro, candidato derrotado na disputa presidencial, ao resultado das urnas.
Letícia Aguiar diz que ‘Brasil acabou’
A deputada estadual reeleita Letícia Aguiar também se manifestou contra o resultado da eleição. Em publicação no Instagram, escreveu: “O Brasil acabou! Mas nós não vamos desistir!”.
A parlamentar publicou uma imagem da bandeira brasileira enlameada, acompanhada da frase: “A nação brasileira foi lesada, roubada e desrespeitada. Que golpe terrível à esperança”.
Em outra manifestação, Letícia criticou o que classificou como uma “insegurança jurídica absurda nesse momento no Brasil”. Ela compartilhou um vídeo de Flávio Bolsonaro no qual o candidato derrotado afirma que não aceitará o resultado e pretende pedir a anulação do pleito.
A deputada também questionou a diferença de votos entre os candidatos e defendeu maior transparência na análise dos números.
“Mais de 11 milhões de votos de diferença e crescimento em todos os estados: números que merecem análise e transparência. Questionar é legítimo. A democracia exige clareza, responsabilidade e respeito aos fatos”, escreveu.
Eduardo Cury criticou vídeo
O deputado federal eleito Eduardo Cury (PL), de São José dos Campos, compartilhou vídeo no domingo que mostra supostos sindicalistas colando adesivos do PT em ônibus do transporte coletivo de Salvador (BA).
Ele criticou a medida tomada pelo ministro Zanin, que extendeu a votação até as 19h.
Para Cury, a extensão do horário de votação criou “enorme instabilidade, pra dizer o mínimo, sobre o processo eleitoral”. E concluiu: “Que cada um tire suas próprias conclusões”.