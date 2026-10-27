A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial provocou reações de deputados eleitos e reeleitos de São José dos Campos.

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O vereador Thomaz Henrique (PL), eleito deputado estadual, defendeu a autonomia do estado de São Paulo em relação à União em publicação nas redes sociais.