A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial provocou críticas do deputado federal eleito Eduardo Cury (PL), de São José dos Campos, que classificou o presidente eleito como “ilegítimo” e afirmou que o resultado poderá trazer sérios problemas para o Brasil.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, Cury questionou o processo eleitoral, fez acusações contra o governo petista e criticou a atuação do Judiciário.
“Dia triste. Não só para mim, para nós, para o nosso lado, mas dia triste para todo o brasileiro que acorda cedo, trabalha, cuida, tenta fazer a sua parte”, afirmou o parlamentar, ao comentar a vitória de Lula na noite dessa segunda-feira (26).
Cury disse que parte do eleitorado desejava uma alternância de poder após quase duas décadas de governos do PT. Segundo ele, a eleição foi “absolutamente anormal”, e as pesquisas divulgadas na véspera apontavam um cenário diferente do resultado confirmado nas urnas.
O deputado também acusou Lula de adotar medidas que, em sua avaliação, favoreceram a campanha petista, incluindo a criação de programas e a distribuição de recursos públicos. Ele criticou ainda o que classificou como tolerância do Judiciário em relação às ações do governo.
Cury prevê crise econômica
Ao justificar sua avaliação sobre o resultado eleitoral, Cury afirmou que interesses políticos e judiciais teriam contribuído para impedir a alternância de poder. Na avaliação do deputado, uma mudança de governo poderia levar à responsabilização de pessoas envolvidas em irregularidades.
“Dado isso, eu considero o Lula um eleito ilegítimo. É a minha opinião”, declarou.
O parlamentar também afirmou que o país poderá enfrentar anos difíceis e apresentou dois cenários: um possível descumprimento de promessas de campanha ou uma grave crise econômica.
“Ou o Lula vai cometer um estelionato eleitoral, não fazendo nada que ele prometeu, ou vamos entrar numa grave crise econômica”, afirmou.
Cury direcionou parte da mensagem aos eleitores que não apoiaram Lula e recomendou cautela diante do cenário político e econômico. Ao mesmo tempo, reconheceu que milhões de brasileiros votaram conscientemente no petista e rejeitou a ideia de dividir o país entre regiões.
Ao falar sobre sua atuação parlamentar, o deputado afirmou que pretende se posicionar contra aumentos de impostos e medidas do governo Lula que considerar prejudiciais à população.
“Eu fui eleito, eu tenho essa responsabilidade, eu vou lutar”, disse.