A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial provocou críticas do deputado federal eleito Eduardo Cury (PL), de São José dos Campos, que classificou o presidente eleito como “ilegítimo” e afirmou que o resultado poderá trazer sérios problemas para o Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cury questionou o processo eleitoral, fez acusações contra o governo petista e criticou a atuação do Judiciário.