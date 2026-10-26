A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que a avenida Nove de Julho não é local adequado para manifestações e que o sossego público deve ser respeitado por se tratar de uma região com hospital e circulação de ambulâncias.

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O posicionamento foi divulgado nesta segunda-feira (26) após a GCM (Guarda Civil Municipal) dispersar, na noite de domingo (25), um grupo de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comemorava a vitória nas eleições.