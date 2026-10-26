A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que a avenida Nove de Julho não é local adequado para manifestações e que o sossego público deve ser respeitado por se tratar de uma região com hospital e circulação de ambulâncias.
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O posicionamento foi divulgado nesta segunda-feira (26) após a GCM (Guarda Civil Municipal) dispersar, na noite de domingo (25), um grupo de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comemorava a vitória nas eleições.
Um vídeo mostra agentes da GCM lançando bombas de gás lacrimogêneo na direção das pessoas reunidas na avenida, na região central da cidade. As imagens registram a chegada de viaturas com luzes de emergência acionadas e, em seguida, a dispersão dos participantes.
Segundo a Prefeitura, a GCM foi acionada para liberar o trânsito e restabelecer a ordem e o sossego público nas imediações. A administração municipal destacou que a presença de um hospital na região exige atenção especial para não prejudicar o atendimento e a circulação de ambulâncias.
Em nota, a Prefeitura informou ainda que, após a intervenção, o público se deslocou para a área da rua Prudente Meirelles de Moraes com a avenida Nove de Julho, sem novos problemas.
Relatos de manifestantes
Segundo relatos de apoiadores de Lula, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na esquina das avenidas Nove de Julho e Paulo Becker. O grupo afirma que comemorava a vitória do presidente quando os agentes chegaram ao local.
De acordo com os participantes, a concentração acontecia nas proximidades de um semáforo fechado quando uma granada de gás lacrimogêneo foi lançada em direção às pessoas, provocando susto.
Além do gás lacrimogêneo, manifestantes relataram o uso de bombas de efeito moral. Esse momento, porém, não aparece nas imagens disponíveis.
Um dos apoiadores afirmou ter guardado um dos artefatos utilizados durante a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou detidas.
Após a dispersão, os participantes deixaram o trecho inicial da avenida e se reuniram em outro ponto da região central de São José dos Campos.