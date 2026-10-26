Um vídeo mostra agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos lançando bombas de gás lacrimogêneo na direção de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite desse domingo (25), durante uma comemoração na avenida Nove de Julho, na região central da cidade.

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As imagens mostram a chegada de equipes com viaturas e luzes de emergência acionadas, enquanto pessoas estão reunidas na avenida. Na sequência, os participantes começam a deixar o local, e a concentração é dispersada. O registro também mostra a movimentação dos agentes e dos manifestantes durante a intervenção.