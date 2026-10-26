Um vídeo mostra agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos lançando bombas de gás lacrimogêneo na direção de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite desse domingo (25), durante uma comemoração na avenida Nove de Julho, na região central da cidade.
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As imagens mostram a chegada de equipes com viaturas e luzes de emergência acionadas, enquanto pessoas estão reunidas na avenida. Na sequência, os participantes começam a deixar o local, e a concentração é dispersada. O registro também mostra a movimentação dos agentes e dos manifestantes durante a intervenção.
Segundo relatos de apoiadores de Lula, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na esquina das avenidas Nove de Julho e Paulo Becker. O grupo afirma que comemorava a vitória do presidente quando os agentes chegaram ao local.
De acordo com os manifestantes, a comemoração acontecia nas proximidades de um semáforo fechado quando uma granada de gás lacrimogêneo foi lançada em direção às pessoas. A ação teria provocado susto entre os participantes.
Relatos de bombas de efeito moral
Além do uso de gás lacrimogêneo, manifestantes relataram que os agentes também teriam utilizado bombas de efeito moral. Esse momento, no entanto, não aparece nas imagens disponíveis.
Um dos apoiadores afirmou ter guardado um dos artefatos utilizados durante a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou detidas.
Após a intervenção, segundo os relatos, os participantes deixaram a avenida Nove de Julho e se reuniram em outro ponto da região central de São José dos Campos.
Prefeitura foi procurada
A reportagem procurou a Prefeitura de São José dos Campos para esclarecer o motivo da intervenção da Guarda Civil Municipal e as circunstâncias do uso dos artefatos.
Não houve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal.