A merenda escolar de São José dos Campos, referência nacional de qualidade e alimentação saudável, conquistou aprovação de 87% dos moradores da cidade, de acordo com a mais recente pesquisa Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), referente ao terceiro trimestre deste ano.

Dos 600 munícipes entrevistados, 15,6% classificaram a merenda como ótima: 50,5% responderam que é boa; 20,6% consideram que é regular.

A nota recebida foi 723, considerada como alto grau de satisfação, e está 43 pontos acima da média das cidades de grande porte (com mais de 400 mil habitantes), que é 680.

O histórico da série de levantamentos demonstra que a merenda tem alto grau de satisfação desde julho de 2021.

O levantamento da Indsat ouviu 600 moradores com 16 anos ou mais. O estudo adota uma margem de erro de quatro pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O índice de satisfação é calculado em uma escala de até 1.000 pontos, ponderando as avaliações de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo atribuídas a cada setor.

As pesquisas são realizadas a cada trimestre, com avaliação de 16 serviços públicos. São José se destaca com notas altas em todas as áreas.

A administração municipal registrou 82,1% de aprovação popular. A gestão obteve 635 pontos, com o histórico da série demonstrando que o município mantém essa consistência em patamares elevados há vários anos.

A alimentação é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes e, nas escolas da rede de ensino municipal, é uma das prioridades. O serviço segue um planejamento nutricional e é preparado com dedicação para atender às necessidades dos alunos.

O cuidado com os alimentos começa ainda nos primeiros anos da vida escolar e é utilizado como ferramenta de educação ambiental. Atualmente, 40 escolas de educação infantil e nove de ensino fundamental e integral desenvolvem atividades relacionadas às hortas escolares.

Por dia, são 96 mil refeições preparadas por mais de 800 funcionários, entre nutricionistas, cozinheiras e equipe técnica, totalizando cerca de 1,9 milhão de refeições por mês.

A merenda escolar oferece mais de 20 opções de cardápios, com alimentos equilibrados em proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, com divisão do cardápio que atende distintas faixas etárias. Além da refeição, os alunos recebem suco e fruta. Todos os cardápios estão de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar.