A Prefeitura de São José dos Campos entrará com um processo administrativo solicitando que o homem que depredou um equipamento de fiscalização eletrônica no bairro Vila Piratininga pague pelo prejuízo.

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O vandalismo ocorreu na Praça Duque de Caxias no dia 10 de outubro e foi flagrado por câmeras de monitoramento, que auxiliaram a Polícia Civil na investigação do caso e na identificação do autor.