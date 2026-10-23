A Prefeitura de São José dos Campos entrará com um processo administrativo solicitando que o homem que depredou um equipamento de fiscalização eletrônica no bairro Vila Piratininga pague pelo prejuízo.
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O vandalismo ocorreu na Praça Duque de Caxias no dia 10 de outubro e foi flagrado por câmeras de monitoramento, que auxiliaram a Polícia Civil na investigação do caso e na identificação do autor.
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A ocorrência foi registrada durante uma operação de fiscalização. Além de danificar o radar móvel, o condutor ameaçou o servidor responsável pela operação do equipamento no exercício de suas funções. As condutas se enquadram nos artigos 147 (crime de ameaça) e 163 (crime de dano) do Código Penal.
O investigado foi intimado e compareceu à unidade policial, onde confessou os crimes. O caso foi esclarecido e os autos encaminhados para as providências legais.