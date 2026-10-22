A Polícia Civil concluiu a investigação sobre um caso de vandalismo contra um radar móvel de fiscalização de velocidade em São José dos Campos. O suspeito confessou ter danificado o equipamento da Prefeitura e ameaçado o fiscal de trânsito responsável pela operação.
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O caso ocorreu no dia 10 de outubro, às 14h55, na rua Genesia B. Tarantino, no Jardim Paulista, durante ação de fiscalização de trânsito.
Segundo a Polícia Civil, um pedestre aparentemente alterado começou a vandalizar o equipamento. Ele empurrou
o radar no chão e começou a chutar o equipamento, golpeando com o pedaço do tripé do radar que havia sido solto do radar. Ele ainda ameaçou o agente que operava o dispositivo com palavras de baixo calão.
Para esclarecer o caso, investigadores do 2º Distrito Policial de São José dos Campos analisaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local da ocorrência.
As gravações permitiram identificar o suspeito, registrar imagens de seu rosto e reconhecer a motocicleta utilizada por ele, incluindo a placa do veículo.
As imagens também mostraram que, após danificar o radar e ameaçar o fiscal, o homem deixou o local de moto e foi até um mercado nas proximidades, onde fez compras. As gravações desse segundo estabelecimento forneceram novos registros que ajudaram a confirmar sua identidade.
Suspeito confessou o crime
Após ser intimado pela Polícia Civil, o homem compareceu ao 2º Distrito Policial de São José dos Campos, onde foi ouvido pelos investigadores e confessou a prática dos fatos, de acordo com a corporação. O inquérito foi relatado e encaminhado ao Ministério Público. O homem vai responder em liberdade.
Com a conclusão das diligências, a Polícia Civil destacou o trabalho de apuração para identificar os responsáveis por danos ao patrimônio público e reforçou o compromisso de responsabilizar autores de delitos que afetam a coletividade.
O equipamento danificado era utilizado pela Prefeitura de São José dos Campos para fiscalizar a velocidade dos veículos.