22 de outubro de 2026
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VANDALISMO

VÍDEO: Homem vandaliza radar e ameaça agente de trânsito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Câmera flagrou o homem vandalizando o radar de velocidade em São José
Câmera flagrou o homem vandalizando o radar de velocidade em São José

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre um caso de vandalismo contra um radar móvel de fiscalização de velocidade em São José dos Campos. O suspeito confessou ter danificado o equipamento da Prefeitura e ameaçado o fiscal de trânsito responsável pela operação.

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O caso ocorreu no dia 10 de outubro, às 14h55, na rua Genesia B. Tarantino, no Jardim Paulista, durante ação de fiscalização de trânsito.

Segundo a Polícia Civil, um pedestre aparentemente alterado começou a vandalizar o equipamento. Ele empurrou
o radar no chão e começou a chutar o equipamento, golpeando com o pedaço do tripé do radar que havia sido solto do radar. Ele ainda ameaçou o agente que operava o dispositivo com palavras de baixo calão.

Para esclarecer o caso, investigadores do 2º Distrito Policial de São José dos Campos analisaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local da ocorrência.

As gravações permitiram identificar o suspeito, registrar imagens de seu rosto e reconhecer a motocicleta utilizada por ele, incluindo a placa do veículo.

As imagens também mostraram que, após danificar o radar e ameaçar o fiscal, o homem deixou o local de moto e foi até um mercado nas proximidades, onde fez compras. As gravações desse segundo estabelecimento forneceram novos registros que ajudaram a confirmar sua identidade.

Suspeito confessou o crime

Após ser intimado pela Polícia Civil, o homem compareceu ao 2º Distrito Policial de São José dos Campos, onde foi ouvido pelos investigadores e confessou a prática dos fatos, de acordo com a corporação. O inquérito foi relatado e encaminhado ao Ministério Público. O homem vai responder em liberdade.

Com a conclusão das diligências, a Polícia Civil destacou o trabalho de apuração para identificar os responsáveis por danos ao patrimônio público e reforçou o compromisso de responsabilizar autores de delitos que afetam a coletividade.

O equipamento danificado era utilizado pela Prefeitura de São José dos Campos para fiscalizar a velocidade dos veículos.

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