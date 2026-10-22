A Polícia Civil concluiu a investigação sobre um caso de vandalismo contra um radar móvel de fiscalização de velocidade em São José dos Campos. O suspeito confessou ter danificado o equipamento da Prefeitura e ameaçado o fiscal de trânsito responsável pela operação.

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O caso ocorreu no dia 10 de outubro, às 14h55, na rua Genesia B. Tarantino, no Jardim Paulista, durante ação de fiscalização de trânsito.