A dívida da Prefeitura de Taubaté com o governo federal, referente às parcelas não pagas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), chegou a R$ 346,7 milhões. O valor, atualizado até setembro, foi divulgado pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional), que é vinculada ao Ministério da Fazenda.

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Em agosto, após a Câmara aprovar, o prefeito Sérgio Victor (Novo) sancionou a lei que autoriza o município a parcelar em 360 vezes (30 anos) essa dívida, com base na PEC dos Precatórios. A norma, de autoria do próprio prefeito, prevê ainda que, além do parcelamento, a Prefeitura poderá pagar parte da dívida de outras duas formas. Uma delas é com a cessão de imóveis do município para o governo federal, que poderá ser usada para abater até 20% do valor. A lei municipal lista 10 imóveis, avaliados em R$ 48,926 milhões, que poderão ser transferidos para a União.