A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, está iniciando o mês com uma série de ações voltadas à campanha nacional ‘Outubro Rosa’, dedicada à prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero. A previsão é que sejam realizados mais de dois mil exames no município.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce para salvar vidas e garantir a qualidade de vida. Durante todo o mês, as Unidades Municipais de Saúde da Família (UMSF) intensificarão as ações de promoção da saúde da mulher.

Serão realizados grupos, rodas de conversa, palestras informativas nas salas de espera e busca ativa por meio de visitas domiciliares, trabalhando de perto o tema da prevenção com a oferta dos exames Papanicolau (Preventivo) e mamografia. Além disso, também será realizado o ‘Dia D’ de combate ao câncer de mama e de colo do útero.

Outubro Rosa

Conforme recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Jacareí realiza a mamografia para rastreamento do câncer de mama para todas as mulheres com 40 anos ou mais.

Já o exame preventivo é realizado para todas as mulheres com 25 anos a 64 anos e detecta alterações celulares sugestivas de câncer de colo de útero e outras doenças. Em caso de dúvidas, as moradoras podem procurar a unidade de saúde mais próxima.

‘Dia D’ de Mobilização e Cuidado Integral

O ‘Dia D’ da campanha está marcado para 17 de outubro (sábado), com atendimento especial das 8h às 16h30, sem necessidade de agendamento. Neste dia, as mulheres que comparecerem terão acesso a um circuito completo de saúde, incluindo vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta do exame preventivo e oferta do agendamento da mamografia.

Confira as unidades que abrirão no ‘Dia D’:

Igarapés (Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, nº. 860);

(Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, nº. 860); Cidade Salvador (Rua Cruzeiro, nº. 361);

(Rua Cruzeiro, nº. 361); Parque Meia-Lua (Rua Fahim Rachide Cury, nº. 1);

(Rua Fahim Rachide Cury, nº. 1); Central (Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 75).

Já nos outros sábados do mês (dias 3, 10, 24 e 31/10), a UMSF Central estará aberta para coleta de Citopatológico, mas somente para atendimentos agendados previamente.

Fique Atenta aos Sinais

A detecção precoce é crucial. Conheça os principais sinais do câncer de mama:

Nódulos (caroços) nas mamas, axilas ou pescoço, fixos e geralmente indolores (presentes em 90% dos casos);

Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

Alterações na aparência do mamilo ou saída de líquido.

Lembre-se que o risco da doença está associado a fatores como sedentarismo, obesidade e sobrepeso, tabagismo, consumo de bebida alcoólica e histórico familiar.

O caminho da prevenção passa por escolhas saudáveis e, principalmente, por fazer seus exames regularmente.