No último dia 10 de outubro, quem assistia à programação da Rede Globo teve a surpresa e o prazer de rever Geovanna Tominaga, revivendo sua participação na TV Globinho, que ganhou uma edição especial dentro da programação do Criança Esperança 2026 e trouxe de volta a apresentadora ao lado de Letícia Colin, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. Ela demonstrou a mesma alegria e o mesmo carisma que marcaram sua passagem pelo programa infantil, entre 2002 e 2009.

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Mas a grande novidade é que, a partir de 2027, sua presença, ao vivo e a cores, no Vale do Paraíba promete ser muito maior. Nascida em São José dos Campos e há quase duas décadas longe de sua terra natal, Geovanna manda um aviso aos navegantes: “Estou voltando pra casa!”