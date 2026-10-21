No último dia 10 de outubro, quem assistia à programação da Rede Globo teve a surpresa e o prazer de rever Geovanna Tominaga, revivendo sua participação na TV Globinho, que ganhou uma edição especial dentro da programação do Criança Esperança 2026 e trouxe de volta a apresentadora ao lado de Letícia Colin, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. Ela demonstrou a mesma alegria e o mesmo carisma que marcaram sua passagem pelo programa infantil, entre 2002 e 2009.
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Mas a grande novidade é que, a partir de 2027, sua presença, ao vivo e a cores, no Vale do Paraíba promete ser muito maior. Nascida em São José dos Campos e há quase duas décadas longe de sua terra natal, Geovanna manda um aviso aos navegantes: “Estou voltando pra casa!”
Apresentadora, atriz, escritora, palestrante, podcaster, empresária e jornalista, Geovanna também tem MBA em Comunicação em Mídias Digitais. Graduou-se em Psicopedagogia pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), fez pós-graduação em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUCRS e especialização em Neuropsicopedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM), além de obter certificação em Educação Parental pela PDA, nos Estados Unidos. A busca por tanto conhecimento tem como objetivo aplicar, na prática, o que aprendeu para ajudar outras mães e famílias, a partir de sua própria experiência como mãe.
Nossa coluna conversou com Geovanna Tominaga no início desta semana. Além de relembrar a TV Globinho, falamos sobre seu período na Rede Vanguarda, onde apresentou o Vanguarda Mix entre 2006 e 2009. De lá, seguiu para projetos que a tornaram ainda mais conhecida nacionalmente, como o Vídeo Show e o Mais Você. Ainda na televisão, em 2015, apresentou o reality show “Como Cheguei Aqui”, pela BYUtv, exibido para toda a América Latina.
Geovanna também investiu tempo e dedicação em projetos próprios, como o Celebrando Amor, empresa criada em 2016 para realizar celebrações de casamentos com cerimônias afetivas e personalizadas. Em 2020, idealizou o Conversas Maternas, projeto focado em parentalidade que hoje também tem formato de podcast. Esses trabalhos a levaram a assinar a coluna “Mãe em Looping!”, na revista Pais&Filhos.
Geovanna Tominaga no recente Criança Esperança da Rede Globo.Imagem: Divulgação
OVALE: Quando está prevista sua chegada?
GEOVANNA: Olha, confesso que já estou no formato “lá e cá”! Como já começamos as obras, tenho passado mais dias aqui em São José. Mas, para não quebrar a rotina escolar do meu filho, estamos esperando o ano letivo terminar no Rio para fazermos a mudança definitiva.
OVALE: Já existe alguma perspectiva de trabalho ou projeto que pretende desenvolver aqui na região?
GEOVANNA: Meu marido, Eduardo, está expandindo o escritório de advocacia dele, Machado Duarte Advocacia, para cá, porque enxergamos o potencial gigante da região. Como pais, pensamos muito na segurança e na qualidade de vida que queremos dar para o Gabriel, e São José é imbatível nisso.
Profissionalmente, estou muito animada! Já estou em conversas para realizar alguns projetos, na TV e fora das telas também. Quero muito trazer para o Vale toda a minha bagagem atual como comunicadora e palestrante no universo da educação, parentalidade e desenvolvimento infantil. Meu coração está cheio de planos, e tenho certeza de que o Vale vai nos acolher com muito carinho nessa nova fase.
OVALE: Há quantos anos você está fora do Vale?
GEOVANNA: Fui morar no Rio com apenas 18 anos para fazer faculdade de Jornalismo e trabalhar. Acabei voltando aos 24 anos para apresentar o Vanguarda Mix, o que foi um reencontro lindo com a região. Mas, desde 2009, quando assumi o comando do Vídeo Show ao vivo, mudei de vez para o Rio. Foi lá que construí uma fase linda da minha vida: me casei com o Eduardo e tive nosso filho, o Gabriel. Então, somando as idas e vindas, são quase duas décadas longe do dia a dia da minha terra natal.
A conversa fluiu, mas, por falta de mais tempo, a entrevista não ficou completa como gostaríamos. A carreira de Geovanna Tominaga — que hoje soma mais de 240 mil seguidores apenas no Instagram — demanda um tempo maior de conversa. Mas outros encontros virão!
Por enquanto, já é muito bom saber que teremos novamente por perto a embaixadora da ONG Parceiros da Educação e autora dos livros “Terra do Contrário” (infantil) e “Flint, o pássaro que tinha muitas coisas” (Ciranda Cultural). Sua experiência também poderá contribuir com a região por meio de palestras voltadas ao universo das famílias, ao desenvolvimento infantil, à inteligência emocional e à comunicação humanizada.
O advogado Eduardo Duarte, marido de Geovanna, expandido para a região o alcance do escritório Machado Duarte Advocacia. Imagem: Ramirez Medeiros