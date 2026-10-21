O Thermas do Vale, parque aquático de São José dos Campos, anunciou um investimento de R$ 4 milhões na implantação de duas novas atrações, com previsão de estreia ainda neste verão. O projeto prevê a substituição das antigas estruturas dos brinquedos Free Fall e Kamikazi, que marcaram a trajetória do parque e fizeram parte da experiência de milhares de visitantes ao longo dos anos.

As novidades serão dois toboáguas com características distintas. Um deles contará com uma cápsula de lançamento e um percurso com mais de 100 metros de extensão, com partida a 24 metros de altura. A descida será realizada diretamente com o corpo, sem utilização de boia, em uma pista fechada que inclui um elemento semiaberto em formato de disco. O início do trajeto será acionado pela abertura de um alçapão sob os pés do usuário, instalado na cápsula de lançamento.

A segunda atração será o Acqua River, um toboágua com mais de 100 metros de extensão e partida a 16 metros de altura. O percurso contará com duas curvas de 360 graus e permitirá descidas com ou sem boia. A pista terá 1,5 metro de largura interna, alternando trechos abertos e fechados, oferecendo diferentes possibilidades de diversão aos visitantes.

As duas atrações terão chegada em calhas abertas de desaceleração, equipadas com proteções laterais. A modernização vai transformar uma das áreas mais tradicionais do parque, com uma nova configuração para a torre e estruturas projetadas para renovar a experiência do público.

As obras já começaram, e o projeto está em andamento para que as novidades sejam apresentadas durante a temporada de verão. A iniciativa faz parte dos investimentos do Thermas do Vale para atualizar suas atrações e ampliar as opções de lazer oferecidas aos visitantes.

“O Thermas do Vale segue investindo na modernização do parque e na criação de novas experiências para os nossos visitantes. Essas duas atrações representam mais um passo importante nessa trajetória e reforçam nosso compromisso em oferecer novidades ao público. Para este verão, nossa expectativa é receber mais de 200 mil pessoas, e estamos trabalhando para que cada visitante encontre ainda mais motivos para voltar ao Thermas e aproveitar a temporada com a família e os amigos”, afirma Luiz Meloni, diretor do Thermas do Vale.

Os ingressos para visitar o parque estão disponíveis pelo site oficial: www.thermasdovale.com.br.