O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba descartou a possibilidade de paralisação dos ônibus em São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (21), após uma assembleia com trabalhadores da empresa Saens Peña.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o presidente da entidade, Ronaldo Costa, a situação na cidade já foi normalizada. “Em São José foi apenas uma assembleia, e já está tudo normalizado”, afirmou.