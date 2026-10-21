Taubaté amanheceu sem ônibus nesta quarta-feira (21), e a retomada do transporte coletivo depende do pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores, segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

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O presidente da entidade, Ronaldo Costa, afirmou que motoristas e cobradores só voltarão ao trabalho após o dinheiro cair nas contas.