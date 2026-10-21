Taubaté amanheceu sem ônibus nesta quarta-feira (21), e a retomada do transporte coletivo depende do pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores, segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
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O presidente da entidade, Ronaldo Costa, afirmou que motoristas e cobradores só voltarão ao trabalho após o dinheiro cair nas contas.
“Em Taubaté está parado e estamos aguardando o pagamento cair na conta do pessoal. Está parado por falta de pagamento do adiantamento”, disse Costa.
A paralisação atinge o serviço operado pela ABC Transportes e foi motivada pelo atraso no depósito, que deveria ter sido realizado na terça-feira (20), de acordo com o sindicato. Uma assembleia prevista para esta quarta-feira deve definir os próximos passos do movimento.
Sindicato cobra pagamento
Em vídeo, Ronaldo Costa afirmou que a entidade decidiu agir diante do atraso no pagamento e criticou a justificativa de que o problema estaria relacionado à falta de repasses da Prefeitura de Taubaté à concessionária.
“Só que o trabalhador não tem nada a ver com a prefeitura. E o sindicato também não tem nada a ver com a prefeitura, não. Isso é responsabilidade deles. Os trabalhadores têm que receber da empresa”, declarou.
O presidente do sindicato ressaltou que os motoristas e cobradores prestam serviços à concessionária e, por isso, devem receber os valores devidos. Ele também reconheceu os impactos da paralisação para os passageiros, mas pediu apoio à categoria.
“A população acaba sendo prejudicada? Infelizmente, acaba sendo prejudicada. Mas aqui eu peço a cada um de vocês para ser solidário à classe trabalhadora, porque eles não podem trabalhar sem receber os seus vencimentos”, afirmou.
Prefeitura e empresa
Segundo o sindicato, a ABC Transportes atribuiu o atraso à falta de repasses financeiros da Prefeitura de Taubaté. Até as primeiras informações desta quarta-feira, porém, não havia confirmação oficial sobre os valores pendentes nem posicionamento do Executivo municipal sobre a alegação.
OVALE procurou a Prefeitura de Taubaté e a ABC Transportes, por meio da Busvale (Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba), para comentar a paralisação. Até o momento, a administração municipal não se manifestou. O espaço segue aberto.
Em nota, a Busvale informou que a ABC Transportes, empresa concessionária do transporte público em Taubaté, foi surpreendida, na manhã desta quarta-feira (21), por uma paralisação da categoria, que está obstruindo a saída dos veículos da garagem da empresa.
"A situação tem gerado insegurança entre os colaboradores e ocasionou atrasos em algumas linhas do transporte público municipal", diz a nota.
"Na terça-feira (20), a empresa comunicou aos colaboradores que, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, não seria possível realizar o pagamento do adiantamento salarial na data prevista. No comunicado, informou que o sindicato já havia sido notificado e manifestou a expectativa de regularizar o pagamento nos próximos dias, conforme a entrada de recursos prevista. A Busvale acompanha a situação e reforça a importância do diálogo entre as partes para buscar uma solução que minimize os impactos à população e permita o restabelecimento da normalidade da operação o mais breve possível."
Negociação
A duração da paralisação e o horário de retorno dos ônibus dependem do pagamento do adiantamento salarial e das decisões dos trabalhadores. A assembleia desta quarta-feira deve discutir a continuidade do movimento e as condições para a retomada do serviço.
Enquanto não houver definição, os passageiros de Taubaté podem enfrentar dificuldades para chegar ao trabalho, às escolas e a outros compromissos. Não havia, até o momento, previsão confirmada para a normalização do transporte coletivo.