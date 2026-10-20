A Câmara de Taubaté irá julgar na próxima terça-feira (27) as contas de 2022 do ex-prefeito José Saud (PP). A sessão extraordinária tem início marcado para as 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi desfavorável, as contas serão aprovadas somente caso recebam os votos favoráveis de, ao menos, 13 dos 19 vereadores.