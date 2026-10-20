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NO PRÓXIMO DIA 27

Câmara de Taubaté agenda julgamento das contas de 2022 de Saud

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Facebook
Julgamento será realizado no próximo dia 27; como parecer do TCE foi desfavorável, contas serão aprovadas somente caso recebam votos favoráveis de ao menos 13 dos 19 vereadores
Julgamento será realizado no próximo dia 27; como parecer do TCE foi desfavorável, contas serão aprovadas somente caso recebam votos favoráveis de ao menos 13 dos 19 vereadores

A Câmara de Taubaté irá julgar na próxima terça-feira (27) as contas de 2022 do ex-prefeito José Saud (PP). A sessão extraordinária tem início marcado para as 9h.

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Como o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi desfavorável, as contas serão aprovadas somente caso recebam os votos favoráveis de, ao menos, 13 dos 19 vereadores.

Em novembro de 2024, a Primeira Câmara do TCE, que é composta por três conselheiros, emitiu parecer desfavorável às contas. Em maio de 2025, o Tribunal Pleno, que é composto por sete conselheiros, rejeitou o recurso do ex-prefeito e manteve o parecer desfavorável.

TCE apontou déficit elevado e aumento das dívidas

Ao emitir parecer desfavorável às contas de 2022, o TCE destacou irregularidades como déficit orçamentário de R$ 125 milhões (essa é a diferença entre o que a Prefeitura arrecadou e gastou naquele ano), aumento das dívidas de curto e longo prazo e repasses em atraso ao IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) que resultaram em multas e juros de R$ 1,9 milhão.

No pedido de reexame das contas, Saud alegou que o déficit orçamentário se deu em razão da falta de repasses previstos por parte dos governos estadual e federal.

Ao rebater essa alegação, o Tribunal Pleno apontou que a Prefeitura arrecadou R$ 12,9 milhões a mais do que esperava em 2022, e que o orçamento aprovado para aquele ano já previa déficit de R$ 143 milhões, "desrespeitando desde o início o princípio do orçamento equilibrado". "A municipalidade caminhou em direção totalmente diversa da gestão fiscal responsável", destacou o conselheiro substituto-auditor Valdenir Antonio Polizeli.

Até agora, Câmara julgou apenas as contas de 2021 de Saud

Até agora, a Câmara julgou apenas as contas de 2021 de Saud, que foram aprovadas pelos vereadores em maio de 2024.

Em outubro de 2025, o TCE emitiu parecer desfavorável também às contas de 2023 de Saud, por irregularidades como déficit orçamentário de R$ 123 milhões (essa é a diferença entre o que a Prefeitura arrecadou e gastou naquele ano), resultado financeiro negativo de R$ 257 milhões (é a soma do déficit de 2023 com o resultado negativo observado no ano anterior, em 2022), ausência de repasses ao IPMT de R$ 93 milhões naquele período, aumento de 22% nas dívidas de curto prazo e aumento de 20% nas dívidas de longo prazo.
No caso das contas de 2023, no entanto, o processo ainda não foi remetido pelo TCE para a Câmara.

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