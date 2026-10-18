A conquista do título da Copa Paulista neste sábado coroou quatro anos de trabalho intenso à frente do projeto da SAF do São José. Mais do que os troféus e os acessos acumulados no período, o gestor do clube, Oscar Constantino, fez questão de exaltar o impacto social da campanha e a transformação na atmosfera das arquibancadas.
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Ao fazer um balanço da trajetória vitoriosa, Constantino destacou a emoção de ver o estádio tomado por um público renovado, com forte presença de torcedores que antes frequentavam menos os jogos. "Eu fico muito feliz, sabe? De ver a quantidade de criança, não sei se você percebe isso, a quantidade de criança, de mulheres, de família nos estádios", ressaltou o dirigente.
Para a diretoria, esse engajamento popular representa a verdadeira reconstrução da identidade do clube na cidade e coroa um processo de resgate da paixão pelo futebol joseense. "Isso aí é um novo florescer, um novo momento do São José", definiu Constantino sobre a presença familiar nas arquibancadas. Reconhecendo que o projeto exige dedicação diária e enfrenta grandes desafios, o executivo reforçou que a união com a comunidade e o apoio da população são pilares fundamentais para manter a instituição firme em busca de novas conquistas.
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