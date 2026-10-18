A conquista do título da Copa Paulista neste sábado coroou quatro anos de trabalho intenso à frente do projeto da SAF do São José. Mais do que os troféus e os acessos acumulados no período, o gestor do clube, Oscar Constantino, fez questão de exaltar o impacto social da campanha e a transformação na atmosfera das arquibancadas.

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Ao fazer um balanço da trajetória vitoriosa, Constantino destacou a emoção de ver o estádio tomado por um público renovado, com forte presença de torcedores que antes frequentavam menos os jogos. "Eu fico muito feliz, sabe? De ver a quantidade de criança, não sei se você percebe isso, a quantidade de criança, de mulheres, de família nos estádios", ressaltou o dirigente.