A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José mobilizou torcedores, autoridades e figuras ligadas ao esporte neste sábado (17). Presente na beira do gramado do Estádio Martins Pereira para acompanhar de perto a grande decisão, o influenciador digital e criador de conteúdo Beto Oliver conversou com OVALE após o apito final e não escondeu a emoção com o desfecho vitorioso da Águia
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Nascido e criado em São José dos Campos, Beto destacou que cresceu frequentando as dependências do estádio e vivenciou de perto os diferentes momentos da equipe ao longo dos anos
"É legal demais, né? Porque eu cresci dentro do estádio aqui. Era a possibilidade, né? A gente conseguia assistir ao futebol de perto, era sempre acompanhando o São José", afirmou o influenciador, relembrando a tradição do clube em competições estaduais e o apoio em massa da torcida
Questionado sobre a repercussão do momento de glória do clube em suas redes sociais e plataformas digitais, Beto celebrou a sintonia entre o seu trabalho com o futebol e a fase iluminada da equipe joseense
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