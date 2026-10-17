A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José mobilizou torcedores, autoridades e figuras ligadas ao esporte neste sábado (17). Presente na beira do gramado do Estádio Martins Pereira para acompanhar de perto a grande decisão, o influenciador digital e criador de conteúdo Beto Oliver conversou com OVALE após o apito final e não escondeu a emoção com o desfecho vitorioso da Águia . Ele tem 568 mil seguidores no Instagram e é conhecido nacionalmente pelos vídeos divertidos sobre futebol no Instagram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nascido e criado em São José dos Campos, Beto destacou que cresceu frequentando as dependências do estádio e vivenciou de perto os diferentes momentos da equipe ao longo dos anos . Para ele, poder acompanhar o clube de perto em uma fase de resgate e ver o caldeirão joseense completamente lotado tem um sabor especial . Ainda mais ao vencer o União São João nos pênaltis, com dramaticidade.