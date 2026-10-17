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COPA PAULISTA

Com 568 mil seguidores, Beto Oliver comemora título da Águia

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcos Eduardo Carvalho
Com 568 mil seguidores, Beto Oliver comemora título da Águia
Com 568 mil seguidores, Beto Oliver comemora título da Águia

A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José mobilizou torcedores, autoridades e figuras ligadas ao esporte neste sábado (17). Presente na beira do gramado do Estádio Martins Pereira para acompanhar de perto a grande decisão, o influenciador digital e criador de conteúdo Beto Oliver conversou com OVALE após o apito final e não escondeu a emoção com o desfecho vitorioso da Águia. Ele tem 568 mil seguidores no Instagram e é conhecido nacionalmente pelos vídeos divertidos sobre futebol no Instagram.

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Nascido e criado em São José dos Campos, Beto destacou que cresceu frequentando as dependências do estádio e vivenciou de perto os diferentes momentos da equipe ao longo dos anos. Para ele, poder acompanhar o clube de perto em uma fase de resgate e ver o caldeirão joseense completamente lotado tem um sabor especial. Ainda mais ao vencer o União São João nos pênaltis, com dramaticidade.

"É legal demais, né? Porque eu cresci dentro do estádio aqui. Era a possibilidade, né? A gente conseguia assistir ao futebol de perto, era sempre acompanhando o São José", afirmou o influenciador, relembrando a tradição do clube em competições estaduais e o apoio em massa da torcida. "Ver o estádio lotado, mas principalmente ver um título, é muito legal."

Questionado sobre a repercussão do momento de glória do clube em suas redes sociais e plataformas digitais, Beto celebrou a sintonia entre o seu trabalho com o futebol e a fase iluminada da equipe joseense. "Lógico que a gente fica muito feliz, porque assim, é um trabalho que começa meio que sem querer e as coisas vão crescendo, vão dando certo, e a gente vai tendo várias experiências aí pelo futebol do Brasil. Mas pô, hoje foi especial também por ver o São José campeão", concluiu.

Leia também: Do xixi na estreia ao gol do título: Micael dá a volta por cima

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