A emocionante conquista da Copa Paulista pelo São José, decidida nos pênaltis no neste sábado (17) após um duro confronto contra o União São João, colocou o clube em festa e abriu caminho para as definições de planejamento da próxima temporada. Com a taça e a vaga garantida no cenário nacional em mãos, o futuro do comando técnico entrou em pauta logo após o apito final. Questionado sobre a sua permanência no comando da Águia para o ano que vem, o técnico Wilson Junior adotou tom de cautela, mas confirmou que as tratativas com a diretoria estão prestes a começar. "A gente está conversando aí, na semana nós vamos conversar bem e nós vamos resolver", adiantou o treinador.

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Ao fazer o balanço de toda a trajetória até o título, Wilson Junior fez questão de relembrar as cobranças e o ceticismo enfrentados no início do trabalho, destacando a volta por cima construída com seriedade no dia a dia do Martins Pereira. "A desconfiança faz parte, né? O momento... a reação da torcida, mostrando o trabalho, mostrando que sou um cara sério, que sou um entendedor do futebol, e o resultado tá aí", enfatizou o comandante joseense.