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MARTINS PEREIRA

Wilson Junior celebra título e vê futuro em aberto no São José

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Henrique César/SJEC
Lance do jogo entre São José e União São João
Lance do jogo entre São José e União São João

A emocionante conquista da Copa Paulista pelo São José, decidida nos pênaltis no neste sábado (17) após um duro confronto contra o União São João, colocou o clube em festa e abriu caminho para as definições de planejamento da próxima temporada. Com a taça e a vaga garantida no cenário nacional em mãos, o futuro do comando técnico entrou em pauta logo após o apito final. Questionado sobre a sua permanência no comando da Águia para o ano que vem, o técnico Wilson Junior adotou tom de cautela, mas confirmou que as tratativas com a diretoria estão prestes a começar. "A gente está conversando aí, na semana nós vamos conversar bem e nós vamos resolver", adiantou o treinador.

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Ao fazer o balanço de toda a trajetória até o título, Wilson Junior fez questão de relembrar as cobranças e o ceticismo enfrentados no início do trabalho, destacando a volta por cima construída com seriedade no dia a dia do Martins Pereira. "A desconfiança faz parte, né? O momento... a reação da torcida, mostrando o trabalho, mostrando que sou um cara sério, que sou um entendedor do futebol, e o resultado tá aí", enfatizou o comandante joseense.

A decisão dramática nos pênaltis coroou o equilíbrio do grupo e valorizou a entrega dos atletas, que mantiveram a cabeça fria nos momentos de maior pressão. Para o treinador, a conquista com o apoio em massa da torcida é o prêmio justo para uma instituição centenária que volta a brilhar com força no futebol paulista e nacional. "É a emoção do título, né? Um título inédito para um time histórico e tão grande do estado de São Paulo. Todo mundo merece: a diretoria, a torcida merece, tá todo mundo de parabéns", celebrou Wilson Junior.

Leia também: Do xixi na estreia ao gol do título: Micael dá a volta por cima

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