A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José coroa não apenas o esforço do elenco e da comissão técnica em campo, mas também a profunda transformação estrutural e de gestão pela qual o clube tem passado nos últimos anos
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Ao comparar os dois momentos, Pastana destaca que o abismo operacional foi superado graças a um planejamento focado na montagem de um grupo de perfil vencedor. Em 2026, ele assumiu o cargo pouco antes da Copa Paulista. "Mudou muita coisa, né? Acho que mudou a estrutura, mudaram as condições de trabalho", avaliou o dirigente, lembrando que, apesar de ter assumido o planejamento com curto prazo — a cerca de 30 dias do início da competição —, a diretoria conseguiu estruturar "um elenco de homens, e homens na acepção da palavra"
Com a taça da Copa Paulista assegurada e a vaga garantida no cenário nacional, o clube já mira o horizonte de 2027
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Questionado sobre a alta exigência e o nível técnico mais elevado das competições futuras, Pastana mantém os pés no chão, mas reforça a grandeza da instituição para os próximos passos