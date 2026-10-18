18 de outubro de 2026
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MARTINS PEREIRA

'Mudou muita coisa', diz executivo da Águia, 14 anos depois

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Henrique César/SJEC
Jogadores da Águia festejam título da Copa Paulista
Jogadores da Águia festejam título da Copa Paulista

A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José coroa não apenas o esforço do elenco e da comissão técnica em campo, mas também a profunda transformação estrutural e de gestão pela qual o clube tem passado nos últimos anos. Quem melhor pode atestar essa guinada é o executivo de futebol Rodrigo Pastana, que esteve no clube em uma realidade completamente diferente há 14 anos, durante a Série A-2 de 2012.

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Ao comparar os dois momentos, Pastana destaca que o abismo operacional foi superado graças a um planejamento focado na montagem de um grupo de perfil vencedor. Em 2026, ele assumiu o cargo pouco antes da Copa Paulista. "Mudou muita coisa, né? Acho que mudou a estrutura, mudaram as condições de trabalho", avaliou o dirigente, lembrando que, apesar de ter assumido o planejamento com curto prazo — a cerca de 30 dias do início da competição —, a diretoria conseguiu estruturar "um elenco de homens, e homens na acepção da palavra".

Com a taça da Copa Paulista assegurada e a vaga garantida no cenário nacional, o clube já mira o horizonte de 2027. A próxima temporada exigirá fôlego duplo da diretoria e da torcida, com o desafio simultâneo de encarar o Campeonato Paulista da Série A-2 — que contará com camisas tradicionais e recém-descendidas do cenário nacional — e o Campeonato Brasileiro da Série D.

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Questionado sobre a alta exigência e o nível técnico mais elevado das competições futuras, Pastana mantém os pés no chão, mas reforça a grandeza da instituição para os próximos passos. A prioridade imediata passa por qualificar o plantel para fazer uma campanha sólida na Série A2 antes de focar de vez nas exigências do torneio brasileiro. E, diante dos avisos sobre a pedreira que vem por aí, a resposta do executivo resume o espírito joseense para o novo momento: "Mas vai ter o São José. O São José é grande".

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