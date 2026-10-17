A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José — sacramentada nos pênaltis após um dramático empate contra o União São João no Estádio Martins Pereira — encontrou seu reflexo mais genuíno na voz de quem faz a festa nas arquibancadas. Entre alívio, comemoração e orgulho, os torcedores joseenses destacaram a atmosfera vibrante do estádio e a importância de ver a nova geração de crianças e famílias abraçando o clube .

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Para o engenheiro Leonardo Ávila Lages, de 38 anos, que acompanhou a partida de perto ao lado do filho João, de apenas 2 anos, o momento é de imensa alegria para a cidade . "Fiquei muito feliz, para nossa cidade foi um título muito importante", afirmou . Ele já garantiu que o pequeno continuará marcando presença para acompanhar o time na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D: "Vou trazer ele para acompanhar o São José na disputa da Série D" .