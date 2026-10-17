A conquista inédita da Copa Paulista pelo São José — sacramentada nos pênaltis após um dramático empate contra o União São João no Estádio Martins Pereira — encontrou seu reflexo mais genuíno na voz de quem faz a festa nas arquibancadas. Entre alívio, comemoração e orgulho, os torcedores joseenses destacaram a atmosfera vibrante do estádio e a importância de ver a nova geração de crianças e famílias abraçando o clube.
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Para o engenheiro Leonardo Ávila Lages, de 38 anos, que acompanhou a partida de perto ao lado do filho João, de apenas 2 anos, o momento é de imensa alegria para a cidade. "Fiquei muito feliz, para nossa cidade foi um título muito importante", afirmou. Ele já garantiu que o pequeno continuará marcando presença para acompanhar o time na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D: "Vou trazer ele para acompanhar o São José na disputa da Série D".
O sentimento de comunhão e superação também marcou o depoimento do metalúrgico José Eduardo Gabriel, de 46 anos, que esteve no estádio acompanhado do filho Caio Pereira Gabriel, de 15 anos. Para ele, o trajeto até a taça teve um sabor especial: "No sofrimento é mais gostoso ainda [...] é lindo ver o estádio cheio, cheio de crianças, cheio de torcida de novo". O jovem Caio corroborou o entusiasmo paterno, classificando a experiência no caldeirão joseense como "incrível".
Já o engenheiro Leandro dos Santos Anovo, de 36 anos, celebrou a coroação de um grupo que manteve o apoio incondicional. Acompanhado do filho de 5 anos, que segundo ele "veio com pé quente para ficar atrás da vitória", Leandro aponta que o clube está no caminho certo para encarar as dificuldades da próxima temporada. Com o estádio lotado e a paixão renovada nas arquibancadas, a torcida do São José mostra que está pronta para empurrar a equipe rumo aos novos desafios do cenário nacional.