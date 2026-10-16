A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 25 anos suspeito de participação no assassinato de Ryan Willian de Souza, de 20 anos, durante um baile funk em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A prisão ocorreu no bairro Perequê-Mirim, durante o cumprimento de mandados judiciais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio aconteceu na madrugada de 30 de agosto, em uma chácara na Estrada do Caminho Grande, na zona rural do município. Segundo as investigações, a vítima foi morta a tiros após desentendimentos com um dos suspeitos durante a festa.
De acordo com a Polícia Civil, o investigado teria deixado o local após uma discussão e trocado de roupa com a ajuda de um comparsa para dificultar sua identificação. Em seguida, retornou ao evento, onde o grupo já havia localizado Ryan.
Ainda conforme a investigação, o autor dos disparos atirou diversas vezes contra o jovem, principalmente na região da cabeça. A vítima não teve possibilidade de defesa. Após o ataque, os envolvidos fugiram.
Prisão em Caraguatatuba
O homem preso, identificado pelas iniciais L.V.A.L., foi localizado em uma residência no bairro Perequê-Mirim. Durante as buscas, os policiais apreenderam dois celulares, que serão analisados no decorrer do inquérito.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo registros por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Suspeitos estão foragidos
Durante a operação, os policiais também procuraram outros dois investigados, mas eles não foram encontrados nos endereços vistoriados. Os dois são considerados foragidos, e as buscas continuam.
A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar na localização dos suspeitos sejam comunicadas anonimamente pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.
O crime
Ryan foi morto por volta das 2h50 de 30 de agosto, durante um baile funk realizado em um espaço alugado para festas, no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba.
Na ocasião, segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, entraram no espaço e efetuaram disparos contra o jovem. Ele foi atingido na cabeça, no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax.
Uma equipe de atendimento médico foi acionada, mas a morte foi constatada ainda no local.