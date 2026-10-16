A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 25 anos suspeito de participação no assassinato de Ryan Willian de Souza, de 20 anos, durante um baile funk em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A prisão ocorreu no bairro Perequê-Mirim, durante o cumprimento de mandados judiciais.

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O homicídio aconteceu na madrugada de 30 de agosto, em uma chácara na Estrada do Caminho Grande, na zona rural do município. Segundo as investigações, a vítima foi morta a tiros após desentendimentos com um dos suspeitos durante a festa.