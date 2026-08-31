O jovem morto a tiros durante um evento na madrugada de domingo (30), em Caraguatatuba, no Litoral Norte, foi identificado como Ryan Willian de Souza, de 20 anos. O crime aconteceu em um espaço de festas no bairro Jaraguá e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 2h53 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência utilizada para locação de eventos. Na madrugada do crime, o imóvel recebia um baile funk.

Segundo a PM, uma motocicleta com dois ocupantes chegou ao endereço. Os indivíduos entraram no local e um deles efetuou disparos contra Ryan. O jovem foi atingido na cabeça, no braço esquerdo e na região esquerda do tórax.