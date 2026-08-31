O jovem morto a tiros durante um evento na madrugada de domingo (30), em Caraguatatuba, no Litoral Norte, foi identificado como Ryan Willian de Souza, de 20 anos. O crime aconteceu em um espaço de festas no bairro Jaraguá e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 2h53 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência utilizada para locação de eventos. Na madrugada do crime, o imóvel recebia um baile funk.
Segundo a PM, uma motocicleta com dois ocupantes chegou ao endereço. Os indivíduos entraram no local e um deles efetuou disparos contra Ryan. O jovem foi atingido na cabeça, no braço esquerdo e na região esquerda do tórax.
Uma equipe de resgate foi chamada, mas a morte da vítima foi constatada ainda no local.
O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil apresenta mais detalhes sobre a dinâmica que teria antecedido o homicídio. Conforme o documento, dois homens teriam iniciado uma discussão durante o evento. Em determinado momento, um deles deixou o local e, posteriormente, teria retornado armado, quando efetuou os disparos contra a vítima.
Após o ataque, seguranças do estabelecimento auxiliaram na dispersão das pessoas que participavam do evento e prestaram os primeiros socorros ao jovem, que não resistiu aos ferimentos.
O suspeito fugiu em uma motocicleta e ainda não havia sido localizado. Testemunhas forneceram aos policiais informações sobre as características físicas do possível autor e detalhes do veículo utilizado na fuga.
A Polícia Militar preservou a área para o trabalho da perícia.
Há informações diferentes nos registros das forças de segurança sobre as câmeras instaladas no estabelecimento. O boletim de ocorrência da Polícia Civil informa que gravações do sistema de monitoramento foram apreendidas e deverão ser analisadas durante a investigação. Já a Polícia Militar informou que havia câmeras no espaço, mas que os equipamentos estariam desligados no momento do crime.
Ainda segundo a PM, uma consulta aos antecedentes da vítima apontou registros relacionados aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, referentes, respectivamente, a tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar, localizar e prender o responsável pelos disparos.