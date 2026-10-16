São José dos Campos encerrou agosto de 2026 com saldo positivo de 1.055 empregos com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em 29 de setembro. O resultado representa um avanço em relação a julho, quando o município registrou saldo de 494 vagas formais.

Com o desempenho de agosto, a cidade acumulou 3.792 novos postos de trabalho no período de janeiro a agosto de 2026. O balanço dos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, também apresentou resultado positivo, com saldo de 2.023 empregos.

O estoque de empregos formais chegou a 215.122 vínculos ativos no município, considerando os trabalhadores com carteira assinada. Esse indicador representa o total de vínculos formais existentes, enquanto o saldo mensal corresponde à diferença entre o número de admissões e desligamentos registrados no período.

Entre os grandes setores da economia, os serviços apresentaram o maior saldo positivo em agosto, com 838 empregos. O resultado corresponde à maior contribuição entre as atividades econômicas analisadas no levantamento mensal.

A indústria também contribuiu para o desempenho do mercado de trabalho, com saldo positivo de 275 postos. Já a construção civil encerrou o mês com 32 vagas a mais. Em sentido contrário, o comércio registrou saldo negativo de 88 empregos, enquanto a agropecuária teve redução de dois postos de trabalho.

Os números mostram diferenças no desempenho dos setores econômicos ao longo do mês, com resultados positivos em serviços, indústria e construção e saldos negativos no comércio e na agropecuária.

O Caged acompanha as movimentações do mercado de trabalho formal a partir dos registros de admissões e desligamentos. Quando as contratações superam as demissões, o resultado é um saldo positivo de empregos; quando ocorre o contrário, o saldo é negativo.

Os dados permitem acompanhar as variações mensais na geração de vagas formais, além dos resultados acumulados em diferentes períodos. Em São José dos Campos, o levantamento de agosto registrou saldo positivo de 1.055 empregos, contribuindo para o acumulado de 3.792 novos postos de trabalho nos oito primeiros meses de 2026.