São José dos Campos vem registrando uma redução expressiva nos principais indicadores de criminalidade. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que, nos primeiros oito meses de 2026, os roubos de veículos caíram 94,7% em comparação com o mesmo período de 2016, passando de 554 para 29 ocorrências.

O resultado faz parte de um cenário de redução em diferentes tipos de crimes. No período analisado, os roubos em geral tiveram queda de 86,7%, enquanto os furtos de veículos recuaram 72,4%. Os registros de homicídios também apresentaram redução de 54,1%.

Os números refletem uma década de atuação integrada na área de segurança pública. Criado pela Prefeitura de São José dos Campos, o programa São José Unida reúne as forças de segurança em ações conjuntas e preventivas, ampliando a capacidade de resposta e de atuação no município.

Outro destaque é o uso da tecnologia como aliada no monitoramento da cidade. Por meio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), São José conta com acompanhamento em tempo real, 24 horas por dia, utilizando recursos como câmeras de reconhecimento facial, leitura de placas e sistemas de detecção de movimento.

O impacto também aparece nos dados mais recentes. Em agosto, a cidade registrou os menores números do ano até então, com 39 ocorrências de roubo e 187 furtos ao longo do mês.

Com mais de 720 mil habitantes, São José dos Campos mantém uma estratégia de segurança que combina integração entre as forças, prevenção e tecnologia. Os resultados registrados ao longo dos últimos anos mostram a evolução dos indicadores e reforçam o acompanhamento permanente da criminalidade no município.

Mais do que números, a redução dos índices representa uma mudança concreta no cenário da segurança pública de São José dos Campos, acompanhada por investimentos em tecnologia, integração e ações preventivas.