A militância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organiza nesta semana duas mobilizações em São José dos Campos. As atividades visam engajar apoiadores na disputa do segundo turno das eleições presidenciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O primeiro ato acontece nesta quarta-feira (14), às 17h. Chamado de "Bandeiraço Onda Vermelha", o encontro tem foco em bandeiraço e panfletagem e será realizado na rotatória do clube Thermas do Vale, no bairro Jardim das Colinas, na região oeste de São José.