A militância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organiza nesta semana duas mobilizações em São José dos Campos. As atividades visam engajar apoiadores na disputa do segundo turno das eleições presidenciais.
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O primeiro ato acontece nesta quarta-feira (14), às 17h. Chamado de "Bandeiraço Onda Vermelha", o encontro tem foco em bandeiraço e panfletagem e será realizado na rotatória do clube Thermas do Vale, no bairro Jardim das Colinas, na região oeste de São José.
O segundo evento está marcado para o sábado (17). Intitulado "A Hora da Virada Está Chegando", a atividade contará com concentração a partir das 9h e ato às 10h.
O ponto de encontro será no Quilombo Abayomi, localizado na rua Padre Wilson Cunha, no Campo dos Alemães, na região sul da cidade. Para esta ocasião, segundo organizadores, são esperados parlamentares e lideranças da esquerda nacional.
Contexto eleitoral
As mobilizações ocorrem em um dos cenários mais desfavoráveis para o PT no estado. São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todo o território paulista. No município, o candidato do PL recebeu 240.721 votos, contra 136.451 de Lula — uma vantagem de 104.270 votos.
O resultado coloca São José à frente de outros grandes municípios paulistas onde o candidato do PL também abriu ampla vantagem.
A cidade é o maior colégio eleitoral da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com mais de 540 mil eleitores aptos a votar, desempenhando papel decisivo na votação regional.
Mobilização da oposição na região
Por outro lado, militantes e apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL) também programam uma série de ações no Vale do Paraíba para o próximo sábado (17). As atividades integram a campanha do candidato para o segundo turno.
A programação da oposição prevê uma caminhada em São José dos Campos, uma motocarreata com passagem por Taubaté e Tremembé, além de uma manifestação em Pindamonhangaba, com a expectativa de reunir apoiadores de cidades vizinhas.