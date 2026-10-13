Militantes e apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL) programam uma série de mobilizações no Vale do Paraíba para o próximo sábado (17). As atividades fazem parte da campanha do candidato à Presidência da República no segundo turno, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A programação prevê uma caminhada em São José dos Campos, uma motocarreata com passagem por Taubaté e Tremembé e uma manifestação em Pindamonhangaba. A expectativa dos organizadores é reunir apoiadores de diferentes cidades da região.