Militantes e apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL) programam uma série de mobilizações no Vale do Paraíba para o próximo sábado (17). As atividades fazem parte da campanha do candidato à Presidência da República no segundo turno, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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A programação prevê uma caminhada em São José dos Campos, uma motocarreata com passagem por Taubaté e Tremembé e uma manifestação em Pindamonhangaba. A expectativa dos organizadores é reunir apoiadores de diferentes cidades da região.
Em São José dos Campos, a caminhada está prevista para o período da manhã, na região central. O ponto de partida ainda está sendo definido, mas a região do Parque Vicentina Aranha é uma das possibilidades.
Motocarreata
Em Taubaté, a concentração para a motocarreata está marcada para as 15h, no Mirante Pôr do Sol, localizado na avenida Padre Hugo Bertonazzi.
O grupo seguirá em direção a Tremembé e, depois, a Pindamonhangaba. A chegada está prevista para as 17h, em frente à Praça do Quartel, na região central de Pindamonhangaba, onde será realizada uma manifestação de apoio ao candidato do PL.
Segundo Isael Domingues, presidente do PL em Pindamonhangaba, a mobilização pretende reunir militantes e lideranças políticas de diferentes municípios do Vale do Paraíba.
“Queremos reunir os apoiadores de Pinda, Taubaté, Tremembé e de todo o Vale do Paraíba nessa mobilização. Convidamos todos a participar desses dois momentos, que também terão a presença de lideranças políticas da nossa região e do cenário nacional”, afirmou.
Lideranças políticas
A iniciativa é organizada em conjunto com movimentos de direita de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba.
De acordo com os organizadores, o deputado federal Eduardo Cury, que participa da coordenação do plano de governo de Flávio Bolsonaro, já confirmou presença. Outras lideranças políticas da região e apoiadores do campo da direita também estão sendo convidados.
As atividades integram a mobilização regional em torno da disputa presidencial do segundo turno.