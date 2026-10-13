A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Menegildo Gomes, de 47 anos, acusado de matar a companheira, Tatimara Pereira da Silva, de 33, a facadas em São José dos Campos. Segundo informações do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a audiência de custódia foi realizada na manhã desta terça-feira (13).
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O feminicídio ocorreu na tarde de segunda-feira (12), dentro da residência onde a vítima morava, na Rua C, no bairro Vila Tesouro, na zona leste da cidade. Após ser localizado pela Polícia Militar, o suspeito confessou o crime. Ele já havia cumprido 14 anos de prisão por outro homicídio qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), para atender a uma ocorrência de briga de casal.
Moradores relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da casa. Uma vizinha foi até o imóvel e encontrou Tatimara ensanguentada e debilitada. A mulher perdeu a consciência antes da chegada das equipes de emergência.
Policiais militares, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima caída no chão. Apesar das tentativas de atendimento, a morte foi constatada no local.
Marcas de sangue
José Menegildo não estava na residência quando os policiais chegaram. As equipes iniciaram buscas nas proximidades e o localizaram entre dez e 15 minutos após o crime, na praça Joaquim Figueira de Andrade, no Jardim Copacabana, a poucas quadras da casa da vítima.
Segundo o registro policial, ele estava sem camisa, bastante nervoso e apresentava marcas de sangue nas mãos.
Durante a abordagem, o homem confessou ter atingido Tatimara com dois ou três golpes de faca. Aos policiais, afirmou que o ataque ocorreu após uma discussão motivada por desavenças relacionadas ao aplicativo TikTok.
A faca com cabo de madeira, apontada como arma do crime, foi encontrada pela perícia sobre um móvel próximo ao corpo da vítima. Conforme o boletim de ocorrência, o próprio suspeito indicou onde o objeto estava.
Os celulares do casal, uma camisa com manchas de sangue encontrada no trajeto de fuga e outros pertences foram recolhidos para análise da Polícia Técnico-Científica.
Pena por homicídio
Registros da Polícia Civil indicam que José Menegildo é egresso do sistema prisional. Ele tem uma condenação definitiva por homicídio qualificado, em processo relacionado a um crime de 2005, julgado pelo Tribunal do Júri.
Pela condenação anterior, cumpriu 14 anos de reclusão. A execução da pena foi extinta em 2019. O boletim de ocorrência ressalta que não há confirmação de que o homicídio anterior tenha ocorrido em um contexto de violência doméstica.
Na delegacia, depois de ser informado sobre seus direitos constitucionais, o investigado optou por permanecer em silêncio durante o depoimento oficial.
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante por feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar, sem direito a fiança na esfera policial. A DDM também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva, citando a gravidade do caso, a periculosidade atribuída ao investigado e seu histórico criminal.
Com a decisão informada pelo TJ-SP nesta terça-feira (13), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Sepultamento
O sepultamento de Tatimara Pereira da Silva estava previsto para a manhã desta terça-feira (13), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.