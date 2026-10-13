A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Menegildo Gomes, de 47 anos, acusado de matar a companheira, Tatimara Pereira da Silva, de 33, a facadas em São José dos Campos. Segundo informações do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a audiência de custódia foi realizada na manhã desta terça-feira (13).

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O feminicídio ocorreu na tarde de segunda-feira (12), dentro da residência onde a vítima morava, na Rua C, no bairro Vila Tesouro, na zona leste da cidade. Após ser localizado pela Polícia Militar, o suspeito confessou o crime. Ele já havia cumprido 14 anos de prisão por outro homicídio qualificado.