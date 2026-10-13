Um crime de extrema violência assustou os moradores do bairro Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos, na tarde dessa segunda-feira (12). Tatimara Pereira da Silva, 33 anos, foi morta a facadas no interior da residência onde morava, na Rua C.

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O companheiro da vítima, José Menegildo Gomes, 47 anos, confessou o assassinato após ser localizado pela Polícia Militar e revelou um histórico criminal grave: ele já cumpriu pena de 14 anos por homicídio qualificado.