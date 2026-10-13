Um crime de extrema violência assustou os moradores do bairro Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos, na tarde dessa segunda-feira (12). Tatimara Pereira da Silva, 33 anos, foi morta a facadas no interior da residência onde morava, na Rua C.
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O companheiro da vítima, José Menegildo Gomes, 47 anos, confessou o assassinato após ser localizado pela Polícia Militar e revelou um histórico criminal grave: ele já cumpriu pena de 14 anos por homicídio qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma briga de casal.
Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindos do imóvel. Uma moradora da região chegou a ir até o local e encontrou Tatimara ensanguentada e debilitada, antes de perder a consciência.
Quando as equipes policiais e os socorristas chegaram à casa, Tatimara já estava caída ao solo. Médicos do Samu e agentes do Corpo de Bombeiros tentaram prestar os primeiros socorros, mas o óbito foi constatado no próprio local.
Confissão e prisão
O agressor não estava na residência no momento da chegada da PM. Os policiais iniciaram buscas imediatas na região e localizaram José Menegildo entre dez e quinze minutos após o crime, na praça Joaquim Figueira de Andrade, no Jardim Copacabana, a poucas quadras do endereço da vítima. Ele estava sem camisa, bastante nervoso e com marcas de sangue nas mãos.
Durante a abordagem, José Menegildo confessou espontaneamente ter desferido de dois a três golpes de faca contra Tatimara. Aos policiais, ele afirmou que o ataque ocorreu após uma discussão banal motivada por desavenças ligadas ao aplicativo TikTok.
A arma do crime, uma faca com cabo de madeira, foi apreendida pela perícia em cima de um móvel perto do corpo da vítima, local indicado pelo próprio autor.
Os telefones celulares do casal, uma camisa manchada de sangue deixada no trajeto de fuga e outros pertences foram recolhidos pela Polícia Técnico-Científica para análise.
Histórico de homicídio
Registros da Polícia Civil apontam que José Menegildo é egresso do sistema prisional.
Ele possui uma condenação prévia e definitiva pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, referente a um processo de 2005.
Por esse crime anterior, cumpriu pena de 14 anos de reclusão, cuja execução foi extinta em 2019. O documento policial ressalta que não há confirmação de que essa condenação passada tenha ocorrido em contexto de violência doméstica.
Na delegacia, após ser orientado sobre seus direitos constitucionais, o indiciado optou por permanecer em silêncio durante o depoimento oficial.
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante de José Menegildo por feminicídio e violência doméstica, sem direito a fiança. A DDM solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva, destacando a extrema gravidade do crime, a periculosidade do investigado e seu histórico de reincidência em crimes contra a vida como justificativas cruciais para garantir a ordem pública.
O sepultamento do corpo de Tatimara foi marcado para a manhã desta terça-feira (13), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.