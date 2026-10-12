Ajoelhar-se para percorrer a passarela que leva ao Santuário Nacional, agradecer por mais um ano de vida ou encontrar conforto para a saudade de quem já partiu. Em Aparecida, no Vale do Paraíba, a fé tem muitas formas, mas um sentimento em comum: a devoção a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

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Nesta segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, milhares de romeiros chegam à cidade para homenagear a santa e renovar promessas.