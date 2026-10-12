A Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2026 deve fechar o público com mais de 500 mil fiéis em Aparecida, no Vale do Paraíba, desde o dia 3 de outubro.

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Nesta segunda-feira (12), Dia da Padroeira do Brasil, o Santuário Nacional recebe devotos de diferentes regiões do país para uma das principais celebrações religiosas do calendário brasileiro.