A Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2026 deve fechar o público com mais de 500 mil fiéis em Aparecida, no Vale do Paraíba, desde o dia 3 de outubro.
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Nesta segunda-feira (12), Dia da Padroeira do Brasil, o Santuário Nacional recebe devotos de diferentes regiões do país para uma das principais celebrações religiosas do calendário brasileiro.
A expectativa é superar o público registrado em 2025, quando quase 494,6 mil pessoas participaram das festividades em todo o mês de outubro. A estimativa para este ano é do Ciet (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), do governo do estado de São Paulo.
A maior parte do público deve participar da programação da festa nesta segunda-feira (12). Romeiros chegam ao Santuário Nacional de várias partes do país desde as primeiras horas da madrugada para pagar promessas, pedir por graças e agradecer.
“Eu só quero agradecer. Estou sempre em Aparecida, na festa da Padroeira. Venho agradecer pela vida, saúde e minha família”, disse Emerson de Souza, 63 anos, jardineiro de Ribeirão Preto (SP). Ele percorreu a passarela de Aparecida de joelhos.
Além da importância religiosa, a festa deve movimentar a economia paulista. Segundo as projeções estaduais, o evento pode gerar R$ 3,59 bilhões em impacto econômico, enquanto a ocupação hoteleira em Aparecida está estimada em 75%.
A programação da Festa da Padroeira começou no dia 3 de outubro e segue até esta segunda-feira (12), com missas, momentos de oração e homenagens à santa. Neste ano, o tema escolhido é “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”.
Programação
O Dia de Nossa Senhora Aparecida conta com uma programação especial no Santuário Nacional. A missa solene, marcada para as 9h, é um dos momentos centrais das homenagens à padroeira do Brasil.
Ao longo do dia, os fiéis também podem participar de celebrações e momentos de devoção, incluindo a missa das crianças, a consagração solene e a procissão de encerramento.
Confira os horários:
0h: Vigília Mariana
4h45: Toque dos sinos
5h: Missa
7h: Missa
9h: Missa solene
12h: Toque dos sinos
12h: Missa das crianças
14h: Missa
15h: Consagração solene
16h: Missa
18h: Missa de encerramento
19h30: Procissão solene
Arcebispo de Aparecida
A programação deste ano marca a primeira vez que dom Mário Antônio da Silva, de 59 anos, conduz as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida como arcebispo da Arquidiocese de Aparecida.
Em sua mensagem aos devotos, o religioso destacou a importância da fé, da esperança e da convivência fraterna. Ele também pediu que a celebração não seja utilizada para alimentar disputas eleitorais ou divisões.
“Que ninguém venha a Aparecida para alimentar divisões ou animosidades, mas para renovar a fé, fortalecer a esperança e aprender com Maria a construir um Brasil mais fraterno, justo e solidário”, declarou.