A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou a segurança dos romeiros que peregrinam em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, com a atuação de equipes de Operações Especiais.

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A ação integra a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 e tem como objetivo prevenir crimes e ampliar a proteção dos fiéis durante o trajeto.