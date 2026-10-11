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PEREGRINOS

PRF reforça segurança de romeiros no Vale com Operações Especiais

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Equipes de Operações Especiais da PRF na Via Dutra
Equipes de Operações Especiais da PRF na Via Dutra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçou a segurança dos romeiros que peregrinam em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, com a atuação de equipes de Operações Especiais.

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A ação integra a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 e tem como objetivo prevenir crimes e ampliar a proteção dos fiéis durante o trajeto.

Os policiais possuem treinamento especializado e equipamentos para atuar em situações de risco, com capacidade de resposta rápida diante de possíveis ameaças à segurança dos peregrinos.

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A presença das equipes também amplia o alcance do policiamento ostensivo e fortalece as ações de combate à criminalidade nas áreas de circulação dos romeiros.

A iniciativa busca garantir mais segurança aos fiéis que percorrem rodovias e outros caminhos para chegar ao Santuário Nacional, especialmente durante o período de maior movimentação de peregrinos em Aparecida.

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