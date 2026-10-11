O São José deu o primeiro passo na grande decisão da Copa Paulista ao empatar por 1 a 1 com o União São João na manhã deste domingo (11), no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras. Sob forte calor, a Águia do Vale suportou a pressão e o desgaste físico para trazer a igualdade na bagagem e transferir a decisão do título para São José dos Campos.

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Na saída de campo, o grande destaque da partida ficou por conta das declarações do lateral/meia Wesley Rodrigues, que ressaltou a importância de decidir a competição ao lado da torcida, embora tenha adotado um tom de autocrítica sobre as chances perdidas no interior paulista.