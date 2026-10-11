O São José deu o primeiro passo na grande decisão da Copa Paulista ao empatar por 1 a 1 com o União São João na manhã deste domingo (11), no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras. Sob forte calor, a Águia do Vale suportou a pressão e o desgaste físico para trazer a igualdade na bagagem e transferir a decisão do título para São José dos Campos.
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Na saída de campo, o grande destaque da partida ficou por conta das declarações do lateral/meia Wesley Rodrigues, que ressaltou a importância de decidir a competição ao lado da torcida, embora tenha adotado um tom de autocrítica sobre as chances perdidas no interior paulista.
"Resultado importante, pois decidimos na nossa casa. Tivemos inúmeras oportunidades para sair vencedor. Agora é ter mais calma na última bola, entrar concentrado para tentar sair com o título do Martins Pereira", avaliou o jogador em entrevista à Rádio Parada dos Esportes.
Wesley também apontou as dificuldades impostas pelo clima ao longo dos 90 minutos, mas valorizou a postura tática da equipe em manter a posse de bola e a lucidez em momentos críticos.
"Nosso time não sentiu o gramado, sentiu o calor, é difícil de jogar nesse horário. A gente colocou a bola no chão, tocou quando dava. Agora é se controlar ainda mais para o jogo de volta, que vai ser bem complicado", completou Wesley Rodrigues.
Com a igualdade em Araras, o cenário da final segue totalmente em aberto: qualquer vitória no jogo de volta garante a taça ao vencedor, enquanto um novo empate levará a definição do campeão para as cobranças de pênaltis. Além do prestígio estadual, o título vale a valiosa escolha entre uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil da próxima temporada.
O confronto decisivo entre São José e União São João acontece no próximo sábado, dia 17 de outubro, às 18h, no Estádio Martins Pereira, onde a Águia do Vale espera contar com casa cheia para buscar a conquista nacional.
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